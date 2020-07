Breves: Deportivas

OFERTA POR CARRASCAL El CSKA Moscú, que ya tiene avanzada la adquisición del delantero Adolfo Gaich (San Lorenzo), apuntó ahora sus cañones hacia el colombiano Jorge Carrascal, jugador de River Plate. Según trascendió, hizo una oferta que asciende a los 6 millones de euros. El Millonario es propietario del 90% del pase del mediocampista ofensivo, pero a su vez mantiene una deuda de 2,5 millones de euros con Karpaty Lviv luego de hacer uso de la opción de compra del jugador en diciembre. VELEZ SE REFUERZA Después de confirmar las continuidades de Fernando Gago y Ricardo Centurión, Vélez Sarsfield tiene cerrada la incorporación del delantero Cristian Tarragona (29 años), de último paso por Patronato de Paraná, donde convirtió 9 goles. El atacante también cuenta con experiencia en Platense e Independiente Rivadavia de Mendoza, entre otros equipos. PSG CAMPEÓN Con un gol de Neymar y con los argentinos Leandro Paredes, Ángel Di María y Mauro Icardi como titulares, Paris Saint Germain se consagró ayer campeón de la Copa de Francia al vencer 1-0 a Saint Etienne. La mala noticia para el equipo parisino, cuyo máximo objetivo es la etapa final de la Champions League, fue la lesión de Kylian Mbappe, quien terminó con su tobillo derecho inmovilizado y en muletas tras recibir una violenta falta por parte de Loic Perrin (fue expulsado) ITALIA: TODO SERVIDO En el inicio de la 36ª y antepenúltima fecha de la Serie A, Atalanta ("Papu" Gómez titular) igualó ayer 1-1 con Milan (Lucas Biglia titular) como visitante y no logró ponerle presión al líder Juventus, que el domingo se coronará campeón en caso de vencer a Sampdoria. La jornada continuará hoy con otros tres encuentros: Brescia vs Parma (12.15, ESPN), Genoa vs Inter (14.30, ESPN) y Napoli vs Sassuolo (16.45, ESPN). En tanto, en la segunda división de Italia, Crotone se aseguró el subcampeonato y, así, el ascenso a la Serie A junto Benevento (cómodo campeón). En el Crotone juegan los argentinos Maximiliano López y Nicolás Spolli. GARINO, A LITUANIA El alero Patricio Garino, integrante de la Selección Argentina, fue confirmado como nuevo jugador del histórico Zalgiris Kaunas de Lituania. El marplatense deja así el Baskonia, último campeón de España, del que no pudo despedirse jugando, dado que está culminando el proceso de rehabilitación de la rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha que sufrió en noviembre pasado. ROSSI DEBUTA EN BRASIL Este fin de semana, Matías Rossi hará su presentación en el Stock Car brasileño. La primera fecha de la categoría será en el circuito de Goiania, donde se producirá el debut del piloto de Del Viso, integrante del Toyota Gazoo Racing. Las competencias del domingo serán transmitidas en nuestro país por Carburando y TyC Sports desde las 11.00. F1: OTRAS TRES FECHAS La Fórmula 1 confirmó tres nuevas carreras para esta temporada: Nürburgring (11 de octubre), Portimao (25 de octubre) e Imola (1º de noviembre). Este anuncio elevó a 13 el número de citas confirmadas en el calendario 2020, aunque se espera que finalmente, siempre de acuerdo de a la evolución de la pandemia, puedan realizarse entre 15 y 18 fechas de la máxima categoría del automovilismo mundial.



25 de Julio de 2020

