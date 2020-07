La Auténtica Defensa. Edición del domingo, 26/jul/2020 Taekwondo:

Darío Figueroa, medalla de oro en el "E-Tournament FEDART"







El vecino de nuestra ciudad, representante de la Asociación Jungshing de Campana, se consagró en este certamen de la Federación Argentina de Taekwondo que reunió a más de 1.200 participantes de todo el país. El taekwondo argentino logró superar las limitaciones que imponen estos tiempos de aislamiento por la pandemia de coronavirus para desarrollar una competencia que superó las expectativas de sus organizadores: el "E-Tournament FEDART", primer Torneo Virtual de Taekwon-Do organizado por la Federación Argentina (FEDART), reunió a 1.288 participantes de todo el país. Así, atletas desde los 3 años en adelante, de cinturón blanco hasta VI Dan, representantes de 134 escuelas y asociaciones de Argentina, compitieron a lo largo de 12 días en la modalidad "formas" (o tul) a través de una plataforma especialmente diseñada para las artes marciales (SporData) y con el arbitraje de 85 jueces que fueron parte fundamental del certamen. Las "formas" son secuencias de movimientos prestablecidos: existen 24 en total y tienen de 10 a 72 movimientos, según su dificultad. Así, los participantes debían grabar sus performances de acuerdo a un protocolo común para todos (cámara horizontal y a cinco metros de distancia, entre otras disposiciones) y luego subirlas a la plataforma. En cada instancia, en competencia directa con otro participante, cinco jueces sin contacto entre sí evaluaron cada secuencia y determinaron un ganador de la "llave", quien siguió avanzando en el torneo hasta consagrar a un ganador. Ese recorrido realizó Darío Figueroa (36 años), representante de la Asociación Jungshin Taekwon-Do de Campana, quien se coronó campeón en la categoría Adulto +36 I Dan. Tras dejar atrás a cinco rivales se instaló en la definición, donde superó 4-1 a Diego Duarte (de APAT Monges) para quedarse con la medalla de oro de este certamen virtual. "Es uno de los logros más importantes que conseguí en el Taekwon-Do. No lo puedo comparar con otros porque fue totalmente novedoso, sobre todo por esta modalidad virtual. Pero estoy muy feliz porque nos dio la posibilidad de darle un fin al entrenamiento que veníamos haciendo también de manera virtual", contó Darío, cuyo instructor es Marcelo Sava en la Escuela que funciona en el gimnasio Power Gym de nuestra ciudad. Oriundo de Florencio Varela, pero campanense desde hace casi diez años, Figueroa contó que este certamen resultó una experiencia muy intensa a lo largo de sus 12 días, dada la modalidad de competencia que lo obligó a estar atento a las jornadas en que recibía la rutina que debía grabar (se sorteaban y se informaban mediante un código) y las correcciones a realizar, además de los entrenamientos habituales. Esto le generó un constante ida y vuelta con su instructor, sobre todo para trabajar en los aspectos a mejorar de cada performance. "Aunque no tuve mucho tiempo por mi laburo", comentó Darío, quien trabaja en Axion. Sin embargo, logró ir superando las primeras instancias y, así, las expectativas empezaron a crecer: "Fui siguiendo todo el torneo por la plataforma. Miraba a mis competidores, me comparaba. Y cada etapa que avanzaba me iba poniendo más ansioso", reveló en diálogo con LAD. Tras cargar su última performance quedó a la espera del resultado final, el cual se enteró saliendo de su trabajo en la refinería: medalla de oro. "Me llegaron felicitaciones de todos lados, incluso de gente que no conozco. No lo podía creer", confesó. Para grabar las performances en su casa del barrio El Portal de la Avenida recibió ayuda de su esposa Adriana y de su hijo Benjamín (9 años), quien también participó del torneo y llegó a semifinales en su categoría. "Corríamos muebles, sillas y también al bebé", se ríe Darío, recordando que en alguna oportunidad se vio interrumpido por el llanto de su otro hijo, Derek, de apenas 8 meses. "Fue una gran experiencia, compartida en familia ciento por ciento", resaltó Figueroa, que además agradeció el acompañamiento de su instructor Marcelo Sava y del Máster Daniel Sampaio.



DARÍO JUNTO A SU HIJO BENJAMÍN, QUIEN TAMBIÉN PARTICIPÓ DEL TORNEO Y QUIEN LO AYUDÓ A GRABAR SUS PERFORMANCES.



Taekwondo:

Darío Figueroa, medalla de oro en el "E-Tournament FEDART"

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia:

Te puede interesar