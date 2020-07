Municipio refuerza la seguridad de Altos Los Cardales

Es porque se registraron robos en los barrios San Jorge y Parque Natura. Un vecino que denunció la situación a La Auténtica Defensa reclamó mayor integración con la infraestructura de seguridad que tiene el resto del distrito. El Municipio dispuso el refuerzo de la seguridad en la zona de Altos Los Cardales, luego que en dos reuniones con funcionarios policiales y políticos vecinos reclamaran por mayor presencia policial. Según pudo averiguar La Auténtica Defensa, desde el 13 de julio un móvil de la Policía Local fue apostado al patrullaje exclusivo de los barrios San Jorge y Los Pioneros. Además, se dispuso la limpieza de malezas y la colocación de luminarias para mejorar la visibilidad. Las reuniones vecinales fueron encabezadas por el secretario de Seguridad Abel Milano, quien se reunió con habitantes de San Jorge, mientras que con integrantes de la sociedad de fomento del Parque Natura dialogó el responsable del destacamento policial Alto Los Cardales, que depende de la Estación de Policía Campana. El Municipio tiene registrados seis hechos delictivos en el último mes y medio. Tres de ellos sucedieron en el Parque Natura. Se trataron de escruches a casas que estaban deshabitadas, ya que sus propietarios no viven en el distrito. El delito más grave del que tienen conocimiento las autoridades sucedió el jueves de esta semana en San Jorge: cuatro individuos armados ingresaron a una vivienda de ese barrio, llevándose dinero en efectivo, herramientas y al menos un celular. Está investigando la Fiscalía Nº2. En el barrio habían ocurrido con anterioridad por lo menos dos escruches. San Jorge no es un barrio privado su perímetro está parcialmente cerrado, con una barrera en la entrada principal. Cuenta con seguridad privada y un sistema cerrado de cámaras, a las que se sumaron varias unidades instaladas por el Municipio y conectadas al centro de monitoreo urbano. Pero los ilícitos en Alto Los Cardales podrían ser más. Un vecino que se comunicó con La Auténtica Defensa aseguró que "hace cuestión de un mes aumentaron los robos" y que en las últimas 72 horas fueron dos las veces que personas armadas entraron a robar al barrio San Jorge. "Son cuatro personas, muy armadas, y que te dejan atado", señaló el vecino. "Me cansé de llamar en distintas ocasiones a la Policía y me dicen que llame al Destacamento, pero tienen un solo móvil, entonces nunca agarran a nadie", se quejó. Y reclamo que ese sector del partido de Campana se integre a la infraestructura presente en el casco urbano y los barrio aledaños. "En la ciudad hay cámaras, luces, buenas calles, patrulleros, está el CIMoPU. De eso acá no hay nada y vivimos en el mismo Municipio", aseveró. Por ahora, los vecinos se mantienen alertas advirtiendo movimientos extraños a través de su grupo de WhatsApp, mientras analizan medidas como incrementar la poda de árboles para que haya más iluminación e incluso hacer caminatas alternadas para mostrar que en el vecindario hay movimiento.

Municipio refuerza la seguridad de Altos Los Cardales

