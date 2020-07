La Auténtica Defensa. Edición del domingo, 26/jul/2020 Correo de Lectores

He notado los excesos de velocidad

Por Gustavo Marcelo Cepernic







Les escribo para alertar a los transeúntes y ver si el municipio toma medidas de control sobre los colectivos que tienen sus recorridos por nuestra ciudad pues he notado los excesos de velocidad, creo que con sólo ver las cámaras de el Cimopu se darán cuenta de lo que les comento, tomen medidas antes que lo lamentemos, gracias por su atención. Gustavo Marcelo Cepernic DNI 16.946.608





