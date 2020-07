La Auténtica Defensa. Edición del domingo, 26/jul/2020 Opinión:

Los escenarios Post Pandemia

Los últimos días en nuestra ciudad, los vecinos pudieron salir a la calle, viviendo la fase 4 casi como una vuelta a la normalidad en lo que se refiere al movimiento y circulación. Ahora, en lo que respecto a la economía, sin duda Campana como la Provincia y toda la Argentina, todavía está afectada seriamente por la caída de la actividad económica. En ese sentido, la Argentina –después de Perú- figura como el país con mayor caída económica, registrada en un 26,4% interanual según informe del INDEC para el mes de abril de 2020. El tamaño del paquete fiscal que utilizó la Argentina para aliviar la caída de la economía ronda entre el 2 y 4% del PBI aportado fundamentalmente desde la emisión monetaria, por la imposibilidad de acceder a créditos externos, ahorros o reservas, ni superávit fiscal para financiarlo. Sin embargo, no hay que dejar de destacar que la Argentina es el país con menos incidencia de muerte por COVID-19 en toda la región, lo que no es menor. La info presentada, es sólo para saber dónde estamos, y no para discutir qué es lo más importante –cosas de la grieta-, sino empezar a pensar cómo seguimos para sacar el país adelante e incluir en la economía a toda la gente que ha quedado en el camino en estos cuatro meses. Sin duda, la caída de la economía argentina que viene desde el 2013 en adelante hasta hoy sostenidamente, requiere que luego de la pandemia la economía también haga un rebrote sostenido para que rápidamente los números de la pobreza que apuntan a más del 50% en el próximo año, puedan ir mejorando a un ritmo más favorable. Para que ocurran esas cosas, todos los analistas prevén dos acontecimientos que deben cumplirse. El primero, es el arreglo de la deuda externa, con todos los bonistas o la mayoría de ellos, para darle previsibilidad a nuestra economía; y el segundo acontecimiento es la generación de un plan de medidas económicas del gobierno nacional que tengan una buena recepción en el mercado para que eso se traduzca en una rápida puesta en marcha de los motores de la economía. Desde la política, creo que todos los sectores debemos acompañar las medidas que se tomen en este sentido, de todos los ámbitos nacional, provincial y local, para que muchos de nuestros compatriotas que están pasando un momento complicado puedan salir adelante. Dicho esto, también anticipo que los resultados que surjan de esas decisiones y políticas, impactarán seriamente en las definiciones políticas de cada uno de los frentes políticos, de cara a las elecciones legislativas del año 2021. Ya nadie esconde las internas dentro de ambos frentes, y los éxitos o los fracasos de las decisiones que se tomen con relación a la economía, habilitarán nuevos escenarios o se mantendrán los existentes.

