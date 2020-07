La Auténtica Defensa. Edición del domingo, 26/jul/2020 Desde el Ministerio de Seguridad se reunieron con vecinos del barrio Siderca







Gestionado por Alejo Sarna y ante la cantidad de delitos que se vienen dando en la zona y que son motivos de reclamos de los vecinos del barrio desde hace bastante tiempo, Pablo Fernández, Sub Secretario de Participación Ciudadana del Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires se acercó a escucharlos. La reunión se realizó con todos los protocolos sanitarios. Vecinos del barrio Siderca mantuvieron un encuentro con Pablo Fernández, Sub Secretario de Participación Ciudadana del Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, quien se acercó a la ciudad a partir de las gestiones del dirigente del Frente de Todos Campana Alejo Sarna, a raíz de los problemas de inseguridad que vienen dándose desde hace tiempo en la zona, y que contó también con la presencia de Carlos Castillo, Secretario Gremial del Sindicato del Petróleo de Campana y Carlos Gutiérrez, Secretario General de Asimra Campana. En el encuentro, que contó con todos los protocolos sanitarios y con un armado de escenario de manera que los vecinos presentes mantengan el distanciamiento necesario, se escucharon reclamos de toda índole en materia de seguridad, y en donde Fernández sostuvo que "desde el Ministerio venimos a dar la cara. Venimos de 20 años de decadencia. Por eso estamos trabajando en crear un plan de seguridad que nos permita pensarla de acá a 15 años, pero que también requiere de soluciones ya, por eso estamos acá, y por eso vamos a seguir viniendo". "Para eso es fundamental poder escucharlos" resaltó Fernández y agregó "recuperamos la Sub Secretaria de Participación Ciudadana porque creemos clave escuchar a los vecinos. Pero también necesitamos y estamos trabajando en generar un plan de seguridad que aborde las problemáticas de manera integral". Alejo Sarna destacó la presencia de los funcionarios del Ministerio dede Seguridad y sostuvo que "es fundamental en un tema como los es la seguridad que Pablo pueda estar presente y pueda escuchar a las y los vecinos y ellas y ellos a su vez puedan escucharlo. Le agradecemos por haber venido y por comprometerse a volver a hacerlo las veces que hagan falta para trabajar en conjunto para que las y los vecinos del barrio Siderca pero fundamentalmente de las y los vecinos de Campana puedan vivir seguros".



Desde el Ministerio de Seguridad se reunieron con vecinos del barrio Siderca

