Granjas industriales

Esta semana hubo una importante repercusión mediática de un anuncio que realizara la Cancillería argentina el día 6 de julio comunicando avances en la ya avanzada "alianza estratégica" que fueron mancomunando la Asociación Argentina de Productores Porcinos (AAPP) y la Asociación China para la Promoción Industrial de China (CAPID por sus siglas en inglés) junto a otras dependencias públicas nacionales y provinciales. Se habla de una producción anual de 9 millones de toneladas de carne porcina para exportar al país asiático, se trata de inversiones millonarias en unidades de escala intermedia a grande para la cría, engorde y faena de cerdos. Grandes granjas industriales que crean grandes gripes según advierten los expertos. La decisión de China de extranjerizar buena parte de su producción porcina no tiene que ver con los bajos costos de producción (empobrecimiento) en el exterior sino con la necesidad de minimizar riesgos sanitarios. En 2018 se declaró oficialmente un fuerte brote de la Peste Porcina Africana en China que llevó a sacrificar 1,2 millones de cerdos en el país, según estadísticas oficiales, que la GRAIN desmiente y aproxima la cifra a 200 millones. La revista norteamericana Proceedings of the National Academy of Sciences publicó recientemente los resultados de hisopados nasales a cerdos de granjas industriales realizados entre 2011 y 2018: encontraron 179 variedades de virus, entre ellos, una cepa (la G4 EA H1N1) del causante de "gripe porcina" que golpeó al mundo en 2009. El 10% de los trabajadores de dichas granjas mostraron anticuerpos, es decir que habían sido contagiados, y si bien no hubo evidencia del contagio entre humanos, se comprobó que el G4 es altamente infeccioso: provoca síntomas más graves y la inmunidad que desarrollan los humanos ante gripes estacionales resulta infructuosa. La información anterior fue extraída de una nota publicada en The Guardian el 30 de junio. También dicho medio comunicó que el 15 de julio China suspendió las importaciones de dos plantas procesadoras de carne de cerdo de Brasil (controladas por las firmas JBS y BRF) como parte de las medidas estrictas que aplica el gobierno de Xi Jinping sobre los embarques del exterior para evitar más contagios de coronavirus. Al igual que las grandes comercializadoras de agro-alimentos, las principales corporaciones de carnes están acusadas de prácticas mafiosas y lavado de dinero además de provocar serios problemas en el medio ambiente. GRAIN y IATP, dos organizaciones internacionales sin fines de lucro que trabajan temas ecológicos, estiman que las 20 primeras empresas productoras de carnes y lácteos generan más gases de efecto invernadero que Alemania, Canadá, Australia, Reino Unido o Francia; y que las 5 más grandes del rubro (JBS, Tyson Foods, Cargill, Dairy Farmers y Fonterra) emiten juntas más que la Shell, Exxon Mobil, o British Petroleum. Bajo el contexto actual de pandemia que estamos viviendo los riesgos de la transmisión de un virus de un animal vivo a otro humano se nos revelan como inminentes. El hacinamiento de animales en granjas industriales es una condición ideal para el desarrollo de nuevas mutaciones y cepas virósicas. Por otro lado, el hacinamiento y la globalización de la vida humana también es un importante facilitador de contagios. De allí la trascendencia que tuvo este tema para la comunidad la semana pasada. Además en el caso de Argentina, un país tercermundista necesitado de dólares a toda costa, hay que mencionar otro agravante vinculado con la cuestión de la soberanía alimentaria. Comencemos por mencionar que las exportaciones de carne vacuna tomaron especial impulso en el período del último gobierno macrista: el país pasó de vender en promedio 200 mil toneladas de res con hueso en 2015 a superar las 500 mil en 2019. En dólares hablamos de exportaciones por USD 3.000 millones, una cifra nada desdeñable para Argentina si bien menor a los USD 23.000 aproximados que deja el complejo oleaginoso-cerealero. Casi el 70% de las exportaciones vacunas se dirigieron a China en 2019. Ese boom exportador dejó como saldo un menor volumen de carne vacuna para el mercado interno. Si bien la producción anual promedio de 3 millones de toneladas de res con hueso se destina mayoritariamente al consumo doméstico, una parte creciente del mismo empezó a sustituirse por carne aviar hace unos años y porcina recientemente. Hacia 2019 se triplicaron las exportaciones vacunas pero también se triplicaron las importaciones de carne porcina (pasaron de unos USD 12 millones en 2015 a USD 35 millones en 2019) provenientes de Brasil y Estados Unidos. En Campana se advierte el furor de Porquísimo. El riesgo de las grandes granjas industriales de cerdos en Argentina representa también una amenaza por el encarecimiento relativo del buen alimento. A los altos precios de la carne vacunase sumará el encarecimiento del cerdo. Es decir, peores condiciones nutritivas para el grueso de nuestra población con bajo poder adquisitivo.

