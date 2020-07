La Auténtica Defensa. Edición del domingo, 26/jul/2020 Agrup. J. Varela:

Ver galería de salutaciones publicadas en la edición por el aniversario de la muerte de Eva Perón. Así lo manifestaron la Secretaria de la Mujer del PJ Campanense Blanca Aguila y la Referente de la Agrupación Jorge Varela María Eugenia Giroldi. En el marco de la fecha del fallecimiento de Evita y en medio de múltiples homenajes a nivel nacional que siempre se le realizan a la memoria y al trabajo de una líder social y política indiscutida como lo fue Eva, nuestra ciudad también es participe a homenajear a una de las mujeres más importantes de la historia argentina. "……la singularidad de Evita y su empatía por el pueblo más vulnerable la convirtió en una líder política amada por millones de compatriotas…..y que a tantos años de su partida física su figura siga intacta en el recuerdo incluso de nuevas generaciones pone de relieve lo significante que fue y es para las paginas que escriben y escribieron la historia de la argentina…". La igualdad de condiciones, la justicia social, la lucha por el lugar que nos merecíamos y merecemos como mujeres, fueron acciones concretas de su trabajo y compromiso con el pueblo argentino. Hoy esa lucha feminista que esta mujer encabezo por aquellos años la redoblan nuevas generaciones a diario desde diversos ámbitos…. "…..particularmente como peronista y mujer mi orgullo es inmenso, si bien naci en una familia donde la militancia y la política eran la labor cotidiana; por propia iniciativa decidí dedicar parte de mi vida a aprender y sentir desde la propia experiencia lo que significaba la participación política. soy una convencida que necesitamos conocer el pasado para entender muchos hechos del presente y fue la historia de esa mujer, su lucha, su fortaleza, sus desafíos para la conquista de nuevos derechos y mayor igualdad, los pilares de quienes como en mi caso elegimos, nos sentimos y militamos como verdaderas peronistas. No hay dudas que la labor de evita fue uno de los ejemplos disparadores que aun prevalecen dentro del peronismo y que hacen del mismo uno de los espacios políticos desde donde se puedan afianzar lazos de hermandad con las y los argentinos…." manifestó María Eugenia Giroldi. Por su parte la compañera Blanca Águila secretaria de la mujer del partido justicialista de campana recordó a Eva como una de las mayores referentes del peronismo, Eva nos dejo un legado que nos solo sigue presente sino más vivo que nunca. Fue gestora de cientos de programas sociales no solo por intermedio de su desarrollo político sino también de su fundación; logro la inclusión de los más vulnerables y generar esa equidad aun tan necesaria. En esas épocas debió enfrentarse a la oligarquía y a un contexto machista, patriarcal donde ni siquiera estaba pensado debatirse en la política de esos tiempos. Evita como cariñosamente la llamo ese pueblo que tanto la lloró y que aun hoy la recuerda fue un ejemplo de mujer, de militante y compañera dentro de ese movimiento que hoy me cobija. "Como mujer, trabajadora, sindicalista y secretaria de la mujer del PJ puedo decir que aun nos cuesta mucho todo; pero seguimos adelante, batallando, levantando las banderas de Evita con su legado social y compromiso con el pueblo; seguimos luchando por ocupar los lugares que nos merecemos siendo compañeras de nuestros compañeros a la par…" manifestó emocionada Blanca.







