La Auténtica Defensa. Edición del domingo, 26/jul/2020 Opinión:

Seamos Millones

Por Stella Maris Giroldi











Ver galería de salutaciones publicadas en la edición por el aniversario de la muerte de Eva Perón. Hoy se cumple un nuevo aniversario del fallecimiento de María Eva Duarte de Perón, Evita. Pasaron 68 años y su figura, conforme pasa el tiempo, se agiganta más y más. Aquel primer gobierno peronista y su primer Plan Quinquenal, llegaron para modernizar a la Argentina de posguerra, industrializarla, y asumir un rol de liderazgo geopolítico en el Cono Sur que, lo sabemos, nunca terminó de prosperar. En ese escenario, donde una gran mayoría de argentinos escucharon por primera vez la idea de Justicia Social, o simplemente entendieron que como ciudadanos de este suelo tenían derechos, con su Fundación, Evita encarnó de manera literal, al Estado presente mientras se organizaba la redistribución de la riqueza a partir de un manejo de la economía pensada por argentinos, y para los argentinos. El rol de Evita, desde la Fundación, tenía que durar lo menos posible, y siempre tratando de empoderar a los más necesitados: los cabecitas negras, los descamisados, los niños, los abuelos. Y no sólo eran dádivas ¿Cuántas máquinas de coser entregó a cientos y cientos de madres viudas o solteras para que puedan salir adelante y criar a sus hijos? Y si de mujeres hablamos, no podemos olvidar su protagonismo al impulsar la ley del voto femenino primero, y luego la creación del Partido Justicialista Femenino que posibilitó la llegada de una gran cantidad de mujeres a cargos electivos. Salvando las distancias, hoy nos encuentra a los argentinos en circunstancias muy similares aquellas: agravada por la pandemia del COVID 19, la desocupación no deja de crecer y millones de argentinos se encuentran bajo la línea de pobreza. La gran diferencia es que, lejos de poder declarar la "Independencia Económica", como lo hizo Perón el 9 de julio de 1947; hoy estamos renegociando con acreedores cómo pagamos los primeros vencimientos de un nuevo y formidable ciclo de endeudamiento generado durante la administración de Mauricio Macri. Nunca lo dijo, pero el amor de su pueblo le atribuye la frase: "Volveré y seré millones". Lo cierto es que hoy más que nunca, necesitamos que seamos millones quienes pensemos en un país más solidario, inclusivo, y que a partir del crecimiento y el desarrollo, todos los argentinos de buena voluntad vuelvan a tener un proyecto de vida. Se vienen tiempos muy difíciles. Pero estoy segura que inspirados en la figura de Evita, podremos salir adelante. Stella Maris Giroldi / Concejal PJ - Frente de Todos

