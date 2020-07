La Auténtica Defensa. Edición del domingo, 26/jul/2020 Opinión:

Llegó el momento de producir la disrupción de la economía

Por Julio N. Carreras











Julio N. Carreras

Empezando desde el Estado y terminando con el más pequeño productor de bienes de consumo, es posible que haya llegado el momento de olvidarnos de los diversos tipos de estados políticos de más de doscientos años y proclamar una nueva economía que nos permita sobrellevar el momento tan especial que está viviendo el mundo y entre todos insertar una nueva Argentina productiva y consumidora, en el actual Estado recaudador que tenemos arraigado según pasan los años, acompañado por políticos deteriorados por las dos grandes tendencias que solo piensan en el bienestar de sus afiliados. Veamos muy someramente las pautas a tratar, las cuales son solo enunciativas y mejorables de acuerdo a las nuevas ideas impuestas por el mundo cibernético, el cual vino a quedarse y arrasar con todo lo que se le ponga a su paso. En alguno de los escalones de la economía debemos empezar. ¿Usted ya lo pensó? Correcto, el Estado, vector (que conduce) de todo lo que sucede. Procede aquí la primera disrupción, la transformación de los actuales modelos económicos del estado y su valor de conexión a través de la tecnología, para transformarse en un factor sostenido dentro de un engranaje total con la microeconomía. Deja de ser un recaudador para transformarse en un consumidor más. Hipotéticamente podemos decir que el Estado sería también un asalariado. Por lo expuesto, ya no tiene el poder de conducir, debe dirigir o sea, debe saber qué hay que hacer, cuándo se debe hacer, quién lo debe hacer, cómo lo debe hacer y dónde se debe hacer. El resto de los integrantes de la economía se transforman en sostenedores del Estado, ellos son los empresarios y productores de todos los niveles, aportando para su mantenimiento parte de la ganancia de su producto, conformándose los fondos sostén de la estructura de los servicios que debe sostener dentro del engranaje de la economía. Este será un fondo fijo formado por un porcentaje del costo de fabricación, al que se sumará un porcentaje de ganancia, constituyendo el costo total de venta del producto al consumidor, sin ningún otro aditamento. Esto implica la transformación de los modelos de negocios y sumándose únicamente el valor de la conexión a través de la tecnología y la innovación empresarial. Esto implica bajar los costos finales del producto terminado. Mantener los precios y el poder adquisitivo de los salarios. Competir internacionalmente con mejores precios por una mayor producción en base a tecnología de vanguardia. Al no existir el intervencionismo del estado en inversiones productivas generará una mayor radicación de industrias y aumento de la necesidad de fuerza laboral y por ende un mayor consumo interno. Hace muchos años dije "No se puede construir una nueva república usando para sus cimientos materiales de una demolición".

Opinión:

Llegó el momento de producir la disrupción de la economía

Por Julio N. Carreras

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia:

Te puede interesar