La Auténtica Defensa. Edición del domingo, 26/jul/2020 Los respiradores mecánicos donados por Tenaris fortalecen a los sistemas de salud







Desde que comenzó la pandemia, la empresa entregó 28 equipos de alta tecnología a centros médicos de tres distritos de la región. En el Hospital Municipal San José de Campana y Solidario COVID de Pilar, Tenaris también desplegó importantes obras de infraestructura. En marzo, cuando la pandemia de COVID-19 golpeaba Asia y Europa y su desembarcó en el país era solo una cuestión de días, el Hospital Municipal San José de Campana tenía nueve respiradores mecánicos, suficiente para abastecer la demanda regular, pero no a un eventual incremento de casos de neumonía por coronavirus. Un diagnóstico realizado por Tenaris junto a las autoridades locales detectó esa necesidad y el fortalecimiento de la terapia intensiva del HMSJ pasó a ser una de las prioridades del plan de acción en respuesta al COVID-19 desplegado por la compañía. "La última tanda de respiradores llegó en el momento justo", celebró Marcelo Medina, director de la entidad médica, que en total incorporó 14 respiradores de última generación a su equipamiento. "Estos nuevos recursos no solo nos permitieron afrontar el paulatino incremento de la asistencia a paciente COVID positivos, sino también mantener el número de respiradores en las terapias no COVID", precisó. El apoyo de Tenaris en el HMSJ incluyó una obra de optimización de infraestructura que permitió elevar la capacidad de camas de terapia intensiva de un máximo de 12 a un piso de 40 unidades. Para eso fue necesario incrementar el caudal y presión del aire comprimido, mejorar el sistema eléctrico y el reemplazo del sistema de acumulación de oxígeno medicinal. Donaciones a Clínica Delta y Sanatorio Augusto T. Vandor Tenaris también donó equipamiento tecnológico a los sanatorios privados de la ciudad. En los últimos días se concretó la entrega de dos respiradores mecánicos a la Clínica Delta, que ya se encuentran instalados y en funcionamiento en la sala de terapia intensiva. "La donación nos permite ampliar la capacidad de asistencia en cuidados intensivos de pacientes con coronavirus y de otras patologías graves. Tenaris fue la única empresa de la zona que colaboró con nosotros a este nivel y le estamos muy agradecidos", expresó Alcides Fedato, presidente de institución. Por su parte, el Sanatorio Augusto T. Vandor de la UOM Seccional Campana recibió dos respiradores mecánicos para ser incorporados en su servicio médico. Presentes también en Zárate Desde que comenzó la pandemia, el Hospital Zonal Virgen del Carmen de Zárate recibió cuatro respiradores mecánicos donados por Tenaris, aporte que hoy representa el 20 por ciento del total de equipos disponibles en la institución. "Tuve la oportunidad de dialogar en la entrega con directivos de la empresa y reconocerles toda la labor que han realizado en apoyo a nuestro hospital público", expresó Marcelo Vigil, director del establecimiento. "Los respiradores, junto a todo el material de bioseguridad donado con anterioridad, nos han permitido mantenernos a la altura del desafío que viene representando la pandemia", señaló. Hasta el momento, en el Hospital Zonal se atendieron la mitad de los casos de COVID-19 detectados en el casco urbano de Zárate. Hospital Solidario COVID Tenaris tuvo una activa participación en el proyecto Hospital Solidario COVID, aportando700 mil dólares y 6 mil horas de trabajo de sus colaboradores en el diseño y montaje. Además, donó tres respiradores mecánicos que después de la pandemia, serán reubicados en el sanatorio de la UOM en Campana. Además, la empresa gestionó para que la institución médica -proyecto de la Universidad y Hospital Austral- reciba a pacientes derivados de los sistemas de salud de Campana y Zárate.









"La última tanda de respiradores llegó en el momento justo", celebró Marcelo Medina, director del Hospital San José Otras líneas de acción 1) Complejización de operaciones médicas Además de los respiradores, Tenaris ha contribuido a incrementar la capacidad de asistencia a los distintos centros médicos de la región donando 16 camas de terapia intensiva, 12 al HSMJ y 4 al Hospital Zonal Virgen del Carmen de Zárate, junto equipamiento complementario: 16 flujímetros, 16 bombas de infusión, 16 manómetros de aire comprimido y 16 manómetros de oxígeno.También se entregaron 40 tubos se oxígeno al centro de aislamiento intermedio que el Municipio de Zárate montó en su Hogar de Ancianos, luego de trasladar a los adultos mayores a otro establecimiento. 2) Insumos de bioseguridad A la fecha, Tenaris donó 350 unidades de alcohol en gel en presentaciones de 5 litros; 3.000 barbijos quirúrgicos; 3.500 barbijos especiales N 95; 3.200 mamelucos; 700 gafas; y 3.500 pares de guantes. Estos insumos fueron distribuidos al Hospital Municipal San José, Sanatorio Augusto T. Vandor y Clínica Delta, en Campana, y al Hospital Zonal Virgen del Carmen y el Municipio de Zárate. Asimismo, se hicieron donaciones a Cruz Roja, Bomberos Voluntarios, Policía Bonaerense y a la Diócesis de Campana y Zárate. 3) Centro de aislamiento COVID-19 Tenaris cedió en comodato al Municipio de Campana las instalaciones del Hotel Siderca para ser usado como centro de aislamiento para pacientes leves o con cuadros sospechosos de infección por coronavirus. El acuerdo no contempla gasto alguno para la comunidad. El Hotel Siderca, que fue especialmente acondicionado para este nuevo propósito, cuenta con un total 52 habitaciones y servicio de recepción y seguridad las 24 horas. Mientras dure el comodato, Tenaris se hará cargo del mantenimiento de las instalaciones. Además, personal administrativo del Hotel recibió capacitaciones por parte de autoridades sanitarias para asegurar el estricto cumplimiento de los protocolos de bioseguridad vigentes. 4) Fabricación de protectores faciales TenarisSiderca adaptó líneas productivas para fabricar protectores faciales. A la fecha, lleva producidos más de 50 mil unidades, que fueron entregadas primero a los colaboradores de planta y luego a sus familias, vecinos de la comunidad e instituciones sanitarias, de emergencia y seguridad. También se enviaron protectores faciales a las bases regionales de Neuquén y Comodoro Rivadavia y a las plantas en Valentín Alsina, Villa Constitución (Santa Fe) y Villa Mercedes (San Luis). Y hubo entregas especiales a Escobar y Las Flores (provincia de Buenos Aires), Urdinarrain y Victoria (Entre Ríos), y Salto Grande y Santa Fe capital, junto a un envío de 1.000 unidades despachado hacia Arabia Saudita, país donde Tenaris posee importantes operaciones, como un aporte del personal de Campana para cuidar la salud de los colegas árabes. 5) Intercambio de conocimientos médicos Referentes médicos de Humanitas, la red de hospitales que el Grupo Techint gestiona en Italia, compartieron en dos videoconferencias experiencias y mejores prácticas desarrolladas contra el COVID-19 con colegas del sistema sanitario de Campana y Zárate. También participaron profesionales médicos y funcionarios de Ramallo, San Nicolás, Pilar, Bahía Blanca, Neuquén y Añelo, así como de Brasil y México.

