La Auténtica Defensa. Edición del domingo, 26/jul/2020 Informan importantes cambios en el calendario de vacunación







Desde la Secretaría de Salud del Municipio comunicaron que ya no se aplicarán dosis extras a los bebés de 6 a 11 meses ni a niños menores de 5 años. Además, anunciaron que la vacuna oral Sabín se reemplaza por una inyectable tipo Salk. Asimismo, recordaron la importancia de que la población de riesgo se apliquen las vacunas contra la gripe y la neumonía. El Municipio, a través de la Secretaría de Salud, informó sobre importantes cambios en el calendario de vacunación del Ministerio de Salud de la Nación. "Son buenas noticias", comunicó la subsecretaria de Salud, Eleonora Penovi, al tiempo que detalló que "desde la OMS se certificó que Argentina pasó tres periodos de incubación libre de Sarampión". Según detalló la subsecretaria, a raíz de este hecho, se eliminó la dosis cero en Región V. Esto implica que los bebés de 6 a 11 meses que recibían una dosis extra ya no deberán aplicársela. Lo mismo ocurre con la dosis extra para los menores de 5 años. Ambas dosis se habían determinado por calendario en el marco de una campaña nacional. No obstante, una vez controlado el brote epidemiológico, ya no son necesarias. "Sí, -agregó Penovi- nos vamos a quedar con la dosis de 12 meses de edad que continuará siendo obligatoria" porque "es necesario dar inmunidad para evitar que esta enfermedad aparezca nuevamente". En otro orden, la subsecretaria informó que otra de las novedades es que se suprime la vacuna oral Sabin y se reemplaza por la inyectable de tipo Salk. "Este también es un logro importante porque la vacuna Sabín solía tener efectos adversos sobre todo en los menores de 6 meses", explicó. Y agregó que "son cuestiones positivas e importantes. Tan importante como seguir vacunando a los chicos". En este sentido, Penovi aseguró que todas estas vacunas están disponibles para aplicarse gratuitamente tanto en todos los Centros de Atención Primaria para la Salud (CAPS) como en el Hospital Municipal San José. "Es fundamental que se respete el calendario de vacunas para que los chicos tengan inmunidad. La vacunación no solo no se suspendió sino que además estamos trabajando con todas las medidas de bioseguridad necesarias para que se acerquen a aplicársela", enfatizó. VACUNAS CONTRA LA GRIPE Y LA NEUMONÍA Por otra parte, desde Salud destacaron la importancia de que la población de riesgo se apliquen las vacunas contra la gripe y la neumonía. "La gripe es muy agresiva en determinados grupos etarios", afirmó. Y explicó que ambas vacunas están indicadas para mayores de 65 años, diabéticos, pacientes cardiópatas y los que tengan patologías respiratorias. También, todos los pacientes que tengan asplenia (es decir, ausencia de bazo). Estas vacunas se encuentran disponibles en centros de salud y el hospital municipal.

PENOVI ANUNCIO LOS CAMBIOS EN CONFERENCIA DE PRENSA



Informan importantes cambios en el calendario de vacunación

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia:

Te puede interesar