Continuando con los Tips para tu Salud EVITAR TÓXICOS es una problemática social y de salud a nivel mundial. Está comprobado que es en la adolescencia cuando se incrementa el riesgo de consumos. Datos oficiales en nuestro país señalan que el consumo en la población de TABACO es del 47,7% el consumo de ALCOHOL es del 53 %, y, el 29, 3 % de MARIHUANA. El alcohol es el TÓXICO más consumido en todas las edades, y, sin embargo, no se habla del tema por estar aceptada socialmente. POR LA CUARENTENA EL CONSUMO DE ESTOS TÓXICOS HA AUMENTADO TRIPLICANDOSE EL CONSUMO DE ALCOHOL. ¿Por qué la gente ingiere TÓXICOS? Es difícil responder esta pregunta, ya que cada persona es diferente y, por consiguiente, busca algo distinto al ingerir un tóxico, experimentar algo nuevo, animarse, divertirse, olvidar problemas, superar la angustia, relacionarse mejor con los demás, el AISLAMIENTO SOCIAL por la cuarentena con tiempo ocioso etc. No es correcto buscar una causa única de los consumos puesto que son múltiples, entre ellos la personalidad o las circunstancias del ambiente que lo rodea. ¿Para quienes puede ser un problema? Los tóxicos son un problema para cualquier persona, actualmente los estereotipos sociales identifican que ocurre en los jóvenes o en las personas marginadas, sin embargo, está presente en todos los estratos sociales y en todas las edades. ¿Cómo prevenir? PREVENIR es adelantarse, actuar para evitar que ocurra algo que no queremos que pase, pero si ya ocurrió prevenir es intentar que el problema sea mayor, ayudando a las personas a recibir tratamiento. A continuación 10 Tips generales contra los tóxicos - Reconozca que existe la adicción. - Aprenda de los efectos que produce en el cuerpo. - Consulte a un profesional para poder realizar una acción precoz para dejar el consumo. - Cambie a hábitos saludables alimentación y actividad física adecuada. - Piense en positivo, en el futuro y realice un proyecto. - Evite personas o lugares que lo hagan consumir cuando usted no lo desea. - Mantenga los tóxicos fuera de su hogar. - Elabore un plan, deporte u ocupación para manejar sus ganas de consumo. - Hable con sus afectos y familiares para que lo ayuden. - Recuerde porque no desea fumar, beber o consumir drogas. Los efectos y consecuencias a quienes las consumen, como también a las personas a su alrededor, hace que sea un tema preocupante en la SALUD PÚBLICA en general, dependiendo de todos. Podemos citar como un ejemplo de ello, la ley de prohibición de fumar en lugares públicos, la que contribuyó a la disminución del consumo del tabaco, creando a su vez un hábito saludable para el individuo. Todavía falta mucho en materia de prevención de sustancias y hábitos tóxicos en la vida de cada uno de los miembros de nuestra sociedad, es por eso que los invito a cada uno de ustedes, para que desde su lugar, veamos la manera de ayudar en la prevención y difusión de esta problemática. Dra. Cecilia López - MP 54620 - Centro Médico Rawson

