125 años de "Heroica Paysandú"

Paysandú República Oriental del Uruguay, corría el 1895 mas precisamente día sabado 27 del mes de julio se presentaba en el teatro "Progreso" hoy "Teatro Florencio Sanchez", el prestigioso payador argentino, mulato el Gabino Ezeiza. En que los ánimos estaban "caldeados" para calmarlos, el moreno templa nuevamente su guitarra y comienza su proza así: Heroico Paysandú yo te saludo

Hermano de la patria en que nací

Tus triunfos y tus glorias ofrecerte

Te canto de mi patria como aquí

Yo guardo este recuerdo de mi patria

Pegado en una brisa tu canción

El hijo del temblor de tu saliente

Tu más grande y sublime inspiración

Hermanos en las luchas y en las glorias

La mina de quien amo y su candor

Con ecos nacionales de la historia

Queriendo proclamarme vencedor

Heroico Paysandú yo te saludo

La troya y gloria americana por tener

Saludo a este pueblo de valientes

Y juro de los bravos treinta y tres

Heroico Paysandú yo te saludo

Hermano de la patria en que nací

Tus triunfos y tus glorias ofrecerte

Te canto de mi patria como aquí Segun los comentarios escuchados en mis 8/10 de edad yo naci en 1936 esto aconteció 41 años atras o sea anterior a mi nacimiento, comenzaron los vivas y aplauzos a Ezeiza, los ánimos se calmaron en la opala del tetaro "Progreso" Osea que hoy se cumplen 125 años de este hecho social-cultural, la verdad que siento un inmenso orgullo por ello y por mi pago chico. Paso a detallar por qué el calificativo de "heroica", la historia de la ciudad está ligada a importantes episodios de la festa independista, su plaza fue atacada en repetidas oportunidades. Razón por la cual es conocida por "La Heroica", la defensa que presentó entre 1864/1865, frente a las huestes brasileñas y del Gral. Benancio Flores. Este suceso es considerado unas de las épicas y heroicas defensa de una ciudad, tan solo 1400 hombres resistieron contra 1700 soldados fuertemente armados. Los hombres de la defensa de Paysandú estaban al mando del Gral. Leandro Gomez, a mi humilde entender creo no ha sido debidamente valorado y reconocido, tal vez por una cuestión política era del "Partido Nacional Blanco", aclaro yo soy "Colorado" decidi ser a los 9 años de edad, a mi entender la diferencia Partido "Blanco" un tanto a la derecha, Partido "Colorado" un tanto a la izquiera, pero ambos total y sumamente democráticos. Finalizada la contienda bélica a favor del invasor, el Gral. Leandro Gomez fue fusilado, el lugar de este hecho es una pequeña plazoleta con una placa y está ubicada justamente en la calle Gral. Leandro Gomez entre Setembrino Pereda y la calle 33 Orientales. También comento que soy ex alumno saleciano y en mi época escolar tuve un sacerdote que contaba que una de sus abuelas recordaba que cuando la toma de Paysandúi ella era una niña y los brasileros pudieron entrar a la ciudad degollaban sin consideración, comentó tambien que recuerda haber escuchado que al demoler los edificios mas viejos encontraban en los aljibes esto en el centro de la ciudad, el cuartel y la comandancia estaba en la iglesia basilica Nuestra Sra. del Rosario y San Benito de Palermo frente a la plaza principal llamada Plaza Constitución. Para los mas jóvenes "Aljibe" era el depósito de agua que se consumia en los domicilios. Sin mas me despido homenajeando a mi ciudad natal y también a don Gabino Ezeiza ¡Heroica Paysandú yo saludo...!



