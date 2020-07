La Auténtica Defensa. Edición del domingo, 26/jul/2020 Efemérides del día de la fecha, 26 de julio







DÍA DE LOS ABUELOS En el calendario cristiano esta fecha conmemora a Santa Ana y San Joaquín, los abuelos de Jesús y patronos de los abuelos, por haber guiado a María en el camino de la fe y el amor a Dios que la preparó para su misión. En esta jornada se agradece a los abuelos por el amor incondicional, la sabiduría y el apoyo brindado a diario: "los abuelos son una deliciosa mezcla de risas, historias maravillosas y amor." Debido al brote de Covid-19, este año no se podrá reunir con los abuelos para no exponerlos al virus, no obstante, se puede estar cerca de ellos llamándolos por teléfono para saber cómo están o si necesitan algo y compartir un almuerzo en una videollamada. En el mes de marzo, el Papa Francisco rezó por los abuelos en su misa matutina en Santa Marta: "rezamos para que el Señor esté cerca de nuestros abuelos, de nuestras abuelas, de todos los ancianos y a su fuerza. Ellos nos han dado la sabiduría, la vida y la historia". FALLECE EVA PERÓN Eva María Duarte nació el 7 de mayo del año 1919 en Los Toldos, Buenos Aires. La repentina muerte de su padre en el año 1925 desestabilizó por completo la economía familiar y provocó que en al año 1930 se tuvieran que mudar a Junín. Allí, Eva descubrió su pasión por la actuación al actuar en las obras de teatro"Arriba estudiantes" y "Cortocircuito." Decidida a triunfar en los escenarios, a los 15 años partió a Buenos Aires y debutó profesionalmente interpretando un personaje secundario de la obra "La señora de los Pérez" en el Teatro Comedia. Dos años después debutó en el cine, en la película "¡Segundos afuera!", y la radio en el radioteatro "Oro blanco." Lentamente la joven actriz consolidó su fama con el radioteatro "Grandes mujeres de todos los tiempos" (1943) de Radio Belgrano y la película "La cabalgata del circo" (1945). Dolida por el trágico terremoto que destruyó San Juan en el año 1944, Eva participó activamente en la recaudación de donaciones para la provincia afectada. En el festival a beneficio de las víctimas del terremoto, llevado a cabo en el Luna Park, Eva conoció a Juan Domingo Perón, quien se convirtió en su esposo en el año 1945 y Presidente de la Nación en el año 1946. En el año 1947,Evita logró la institucionalización del voto femeninoa través de la Ley N° 13.010: "mujeres de mi patria, recibo en este instante de manos del Gobierno de la Nación, la ley que consagra nuestros derechos cívicos, y lo recibo ante vosotras con la certeza de que lo hago en nombre y representación de todas las mujeres argentinas, sintiendo jubilosamente que me tiemblan las manos al contacto del laurel que proclama la victoria." En el año 1948, creó la Fundación Eva Perón que, a lo largo de los años, construyó hospitales, escuelas, hogares de ancianos y madres solteras y distribuyó alimentos, ropa y juguetes para las personas de bajos recursos: "si este pueblo me pidiese la vida, se la daría cantando, porque la felicidad de un solo descamisado vale más que toda mi vida". Falleció en el año 1952 en Buenos Aires. "RUDE" LLEGA AL PUESTO NÚMERO 1 DEL "BILLBOARD HOT 100" Un día como hoy en el año 2014, el sencillo "Rude" de "Magic!" destronaba a "Fancy" de Iggy Azalea y Charli XCX del puesto número 1 del "Billboard hot 100." Compuesta por los miembros de la banda canadiense Nasri Atweh, Mark Pellizzer, Alex Tanas y Ben Spivak y el productor Adam Messinger, la canción se originó por una frase que escribió Atweh sobre un encuentro desagradable con una ex novia ebria: "fue una noche difícil y ella fue demasiado cruel así que escribí ´¿Por qué tienes que ser tan grosera? ¿No sabes que yo también soy humano?´ y a Mark [Pellizzer] le gustó tanto que no paraba de decir ´tienes que escribir esa canción´" comentó Atweh en una entrevista.



