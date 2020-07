La Auténtica Defensa. Edición del domingo, 26/jul/2020 La voz de Dios para este tiempo:

Tema de hoy; "El desafío de la Amistad, a la manera de Jesús"

Por Josué Monte











Dijo Jesús; "Les he dicho estas cosas, para que mi gozo los llene por completo. Este es mi mandamiento: Que se amen unos a otros,como yo los amo. Nadie tiene mayor amor que el que da la vida por sus amigos. Ustedes son mis amigos, si hacen lo que yo les mando".(Jn 15:11-14) Es común escuchar la palabra amigo sobre todo en estos días. En la niñez, amistad era jugar juntos y divertirse. Luego, al ir madurando, las conversaciones van creciendo. Empezamos a compartir pasiones, estudios, trabajos y sueños. Sin embargo, parece que falta algo. En algún momento, cada uno sigue su camino. Nos cuesta abrir nuestro corazón para estrechar relaciones profundas y duraderas. Muchas veces hemos salido heridos al intentarloy nuestro corazón se ha ido endureciendo. Eso también nos llevó a vivir de un modo individualista e insensible, retraído y frio. ¿Estásdispuesto a reformartu amistad a la manera de Jesús? Jesús es un modelo de amigo, lleno de amor y gozo. Reflexionemos cuánto tenemos que aprender y cambiar. "Nadie tiene mayor amor que el que da la vida por sus amigos". Cristo se coloca como ejemplo de amistad. Y su amistad es tan grande que estuvo dispuesto a morir en la cruz por todos nosotros. Es decir, no lo frenó ni la maldición, ni el sufrimiento, ni el rechazo. Se entregó sin reservas, incondicionalmente y a pesar de todo. Así expresó Jesús su amor por el Padre y así lo expresa por cada uno de nosotros. Y ahora nos está invitando a hacer lo mismo. A abrir nuestro corazón y estar dispuesto a lo que sea, para dar amor a nuestros amigos. ¿Cómo? Sí, amistad es amor. Pero estamos rodeados de un mundo hiper-sexualizado que piensa el amor solo en términos de pareja. Empero, este amor nada tiene que ver con el que está hablando Jesús, puesto que solo está hablando de un amor que viene de Dios. Amor no es sexo, matrimonio o noviazgo. Amor es intrínseco a Dios y su relación es a través de la amistad, y esa misma relación es la que está esperando que desarrollemos con nuestros prójimos (próximos). "Ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando", es decir, si se aman unos a otros.Como dijimos;amistad es amor, vínculo, unidad, sujeción,estar ahí. ¿Estar dónde? Si leemos el texto completo, notaremos que al principio Jesús está hablando de permanecer en Él, así como Él permanece en el Padre, y así como las ramas permanecen en el tronco, reciben su savia y dan fruto. Es decir, si deseamos estrechar lazos de amistad, debemos considerar que nuestra amistad primeramente, es con Jesús. Necesitamos recibir Su savia para dar frutos de amistad. El amor no está en nosotros, sino en el Padre y en Jesús. La trinidad es el único modelo para aprender la amistad y desarrollarla. La permanencia en Su amor será una fuente, que brote dentro nuestro interior, y entregue amor sin reservas. Entonces la amistad será su fruto. "Estas cosas que les digo son para que mi gozo los llene por completo". Debemos quebrar nuestro orgullo y reconocer que somos seres egoístas y que necesitamos del amor de Dios en nosotros. El verdadero gozo se encuentra en Dios. ¿Lo crees? ¿Lo recibes? No pierdas más tiempo viviendo solitariamente y sin amor, ni gozo. Recibe el amor y gozo que son en el Padre y en el Hijo. ¿Te animas a darlo todo y edificar la amistad a la manera de Jesús? Busca una iglesia que enseñe de Cristo y La Palabra de DIOS. "La Biblia" ¡Dios te bendiga! ¡Hasta la próxima semana! Josué Monte Varela 447- (Ex-Rivadavia) - Campana - Tel. 427296 - luisgurodas@yahoo.com.ar



La voz de Dios para este tiempo:

Tema de hoy; "El desafío de la Amistad, a la manera de Jesús"

Por Josué Monte

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia:

Te puede interesar