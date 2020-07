"La bestia que has visto, fue y no es; y ha de subir del abismo, y ha de ir a perdición: y los moradores de la tierra, cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida desde la fundación del mundo, se maravillarán viendo la bestia que era y no es, aunque es." (Ap. 17)

(Extractos de la entrevista a Giorgio Bongiovanni año 2020) - Continuación-

Como la pandemia, ningún gobierno ni dispositivo terrestre está preparado para hacerle frente a una amenaza que viene coordinada desde el corazón del sol y ejecutada por seres que vienen de otros mundos. La naturaleza se impone y como consecuencia la verdad extraterrestre sale a la luz. Los medios de comunicación masivos no pueden contrarrestar la oleada ovni. Simplemente no se puede aplicar la censura bajo esta metodología de contacto, atacar a un contactado implica que puede aparecer otro en cualquier lugar del mundo en cualquier momento. "…También se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias; y se le dio autoridad para actuar cuarenta y dos meses. Y abrió su boca en blasfemias contra Dios, para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo, y de los que moran en el cielo. Y se le permitió hacer guerra contra los santos, y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Y la adoraron todos los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. Si alguno tiene oído, oiga. (Ap. 13)

"…no les queda otra, (el pentágono) sabe que esta manifestación antes o después se convierte en una manifestación masiva y la única opción que tienen es aquella de develarla despacio y dramáticamente y desesperadamente van a intentar la solución del proyecto diabólico de presentar estos seres como invasores negativos, diabólicos. Entonces, pronto van a sacar material secreto extraordinario donde van a decir "si, existen, los supimos desde hace casi 100 años pero hemos tenido que esconderlo porque no sabíamos si eran positivos o negativos, ahora estamos entendiendo que quizás son negativos, entonces tenemos que preparar la población en unión a una guerra en contra de estos seres, para defendernos de sus ataques". La población va a ser aterrorizada pero en la era de internet donde se sabe todo prácticamente, estas fakenews, estas informaciones fracasadas, falsas, con el tiempo la gente se va a dar cuenta de que es una gran farsa el hecho de que son negativos. Sin embargo, esto lo digo de parte de los extraterrestres, en el momento en que el proyecto de difusión masiva de la realidad extraterrestres negativa, que son invasores, que van planificando el pentágono con sus aliados, creo que Rusia no (pero quizás también si cae Putin se va a unir a esta falsa información) si esto comprometiera la visita pacífica de la misión de los seres extraterrestres, si pudiese llegar a comprometerse en el sentido que la gente, 7.000 millones de personas se convencen de que son diabólicos en forma falsa, entonces actúa un plan estratégico de los extraterrestres para invadirnos masivamente, pacíficamente, haciendo señales extraordinarias, demostrando que no quieren invadirnos. Esto es para atacar con una contra información que Ellos harían a la información falsa del pentágono. Prácticamente, en concreto lo que van a hacer es presentarse en todo el planeta con naves extraordinarias, van a hacer cosas que la gente entiende que son positivos, no van a contestar a los ataques militares hasta nucleares de los hombres escapándose, como el Speedy González que en los dibujos animados siempre se escapaba de su perseguidor, pero (tampoco) no van a responder con la violencia. Sin embargo, harán demostraciones como levantar un océano entero y llevarlo hasta la costa de New York sin que el agua destruya la ciudad y cuando les antoje la devuelven a su sitio demostrando que pueden destruir al mundo pero no quieren hacerlo. Este es un proyecto que van a poner en práctica en el momento que la información nefasta puede aniquilar la mente de la gente. Esto me lo dijeron ellos que van a actuar así en el momento en que los planes diabólicos de los militares puedan comprometer la misión de los extraterrestres en la Tierra"

En Diciembre del 2018, como repuesta a la firma del Trump del tratado de defensa de los EEUU para militarizar el espacio, unos días después sobre los cielos del pentágono apareció flotando una pirámide.

En Mayo del 2019 los medios anunciaron que el pentágono admitía el programa de seguimiento de la presencia ovni y un mes después, Trump en una entrevista guionada, ante la pregunta del periodista, nos rebela jugando a hacerse el sorprendido, que hay gente dentro de su propio gobierno que afirma que existen (*2). El relato se está desarrollando dentro de su propio programa para naturalizar la idea en la población y tomando el control del discurso para presentarlo como amenaza. Mientras tanto, la incapacidad de los grandes intelectuales, científicos, hombres de fe para asumir esta realidad nos deja solos.

Supongo que esto se debe a que la visita extraterrestre implica el quiebre del paradigma de la modernidad en todos los campos. Incluso si alguno de ellos quiere explicar la confluencia de naves de diferentes tipologías en un momento de quiebre civilizatorio tiene que desterrar incluso ideas fundamentales de la propia física. Sino, estaríamos obligados a pensar que las naves salieron sincronizadas desde diferentes puntos del cosmos, distanciadas unas de otras por años luces, para coincidir en un momento exacto en un pequeñísimo planeta perdido en el espacio, justo en el momento de su colapso. Es muy poco lo que se puede aportar si no se considera la dimensión simbólica en las categorías de análisis y ocurre siempre que el mejor de los "expertos" nos termina dando una visión absurda y disociada de la realidad, cuando no cayendo en ridiculeces de seres que buscan oro y agua en el supermercado del sistema solar. Lo peligroso de esto es que hemos perdido todo el siglo 20 esperando de nuestros referentes una ruptura en el discurso que nos abra a una oportunidad de cambio. Por ello la nueva metodología de contacto lo pasa por alto, porque es indistinto a esta altura lo que digan o hagan, todo queda superfluo, forzado, insuficiente o banal. Ahora deberán escuchar el mensaje de Dios por medio del virus de una gripe en el lecho de muerte. "Y los diez cuernos que has visto, son diez reyes, que aún no han recibido reino; pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. Estos tienen un mismo propósito, y entregarán su poder y su autoridad a la bestia. Pelearán contra el Cordero, y el Cordero los vencerá, porque él es Señor de señores y Rey de reyes; y los que están con él son llamados y elegidos y fieles." (Ap. 17)

Continúa el próximo domingo.

Ingresá a:

Facebook: EldíaQuela Tierra Sedetuvo

Youtube: La Voz del Águila

Radio amplitud AM660 miércoles 21 hs

Mail: lavozdelaguila@yahoo.com.ar