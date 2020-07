La Auténtica Defensa. Edición del domingo, 26/jul/2020 Semblanzas entre hermanos:

"Con Florentina, en comunidad hacia los hermanos"

APERTURA DE LA CRIPTA DE LA CATEDRAL SANTA FLORENTINA La capilla Sagrado Corazón permanecerá abierta para la oración personal, de lunes a sábado de 10 a 12 hs. Para que puedas disfrutar de un encuentro con Jesús, te recomendamos: Respetar los sectores de circulación y el distanciamiento. Usar tu propio alcohol en gel y evitar tocar las imágenes. Usar siempre el tapaboca. Mientras tanto, las misas se seguirán celebrando sin la participación de los fieles. Todos los días de lunes a sábado a las 19:00 hs. y los domingos a las 11:00 hs. Te invitamos a participar de las transmisiones en vivo por el Facebook: Catedral Santa Florentina. Esperamos encontrarnos pronto en la celebración de la Santa Misa.

Ingreso a la Capilla Sagrado Corazón BUENAS NOTICIAS DEL HOGAR DE NIÑOS A la alegría de la cena anual compartida virtualmente y se unió esta semana el egreso de uno de los chicos que vivió en el Hogar del Niño Ntra. Señora de Lourdes. Felicitaciones para la familia y a disfrutar esta nueva etapa. Llevamos 39 años en Campana y cada salida sigue siendo muy emotiva. Este logro es posible gracias a las personas que trabajan, voluntarios y las donaciones mensuales. ¡Gracias a todos por ayudar a que esta obra siga creciendo día tras día!

Hogar del niño "Ntra. Sra. de Lourdes" 26 DE JULIO - DÍA DE LOS ABUELOS En la misa de hoy a las 11 hs. estaremos dando gracias por nuestros abuelos, por sus testimonios de vida, su calidez y cercanía aún en estos tiempos difíciles. Los invitamos a compartir con sus nietos a la distancia esta oración: San Joaquín y Santa Ana les rogamos que intercedan por nosotros para que su nieto Jesús nos guarde en salud y se termine pronto esta pandemia. Si bien ahora no podemos reunirnos físicamente, ni abrazarnos, ofrecemos este sacrificio por los enfermos, por las personas que han fallecido y por los que sufren soledad. Pongamos nuestras esperanzas en la alegría de un pronto reencuentro sin miedos. Amén.

¡Feliz Día de los abuelos! "LA PRÁCTICA RELIGIOSA NO ES UNA ACTIVIDAD ESENCIAL, ES UNA NECESIDAD VITAL" Esta frase la decían hace unos días los obispos de Bs. As, destacando que: "Cuando las circunstancias son adversas, como sucede durante la pandemia que padecemos, se hace más visible su mejor rostro: el de la solidaridad para con el prójimo sin distinción" Pero al mismo tiempo advierten, sobre los intentos por invisibilizar a Dios: "No se lo menciona ni se lo tiene en cuenta, desconociendo que el nuestro es un pueblo de fe, y que es fundamental el apoyo de las comunidades religiosas para que el Estado pueda aplicar con éxito las medidas para enfrentar la emergencia". Concluyen diciendo: "Es muy necesario para nosotros y para todos los argentinos, que en este tiempo podamos elevar nuestras oraciones y celebrar -conforme a nuestros ritos y en nuestros lugares de oración-, por el fin de esta pandemia, para que deje de sufrir la familia humana, y nos conceda el bienestar general a toda esta gran nación". CONDOLENCIAS Al conocer, el pasado 21 de julio el fallecimiento de la madre de nuestro querido obispo Elizabeth María de Laxague, los fieles de la diócesis de Zárate - Campana se unieron en oración por su eterno descanso, por su familia y sus seres queridos y para que el consuelo de Dios los acompañe y fortalezca. Mons. Pedro en una breve misiva dirigida a los "Hermanos Sacerdotes y Diáconos les decía: Agradezco de corazón sus mensajes, oraciones y cercanía. Hagan por favor extensiva mi gratitud a sus comunidades. ¡Un gran abrazo!

