El mediocampista por derecha, autor del último gol Auriazul antes de la suspensión del campeonato por el coronavirus, continuaría su carrera en Defensores de Cambaceres. Por su parte, el defensor Lautaro Cuenos manifestó su sorpresa tras conocer que no será tenido en cuenta para la próxima temporada.

El pasado 15 de marzo, Puerto Nuevo venció 1-0 a Sportivo Barracas en el estadio de Deportivo Morón. Ése fue el último partido oficial del Portuario antes de la suspensión de la temporada por la pandemia de coronavirus y, al mismo tiempo, el primer encuentro de Gastón Dearmas como director técnico Auriazul.

Aquella tarde en el Nuevo Francisco Urbano, la victoria llegó de forma agónica, en tiempo adicionado, tras un contragolpe que definió el mediocampista Emanuel Russo, quien en el festejo vio la segunda tarjeta amarilla y, así, también la roja. Sin saberlo, todo eso fue lo último que vivió como jugador de Puerto Nuevo.

Es que, según informó la institución a través de sus redes sociales, el mediocampista no seguirá en el equipo de nuestra ciudad y continuará su carrera en Defensores de Cambaceres. De esta manera, se transforma en la tercera salida no deseada del Portuario, luego que Nicolás "Mudo" Rodríguez y Agustín Campana fueran confirmados como refuerzos de Claypole.

Anteriormente, el club había difundido una lista de once nombres que no iban a seguir en el plantel, dado que el entrenador había decidido prescindir de ellos. Ese grupo está conformado por los arqueros Ignacio Díaz Peyrous, Esteban Montesano y Pablo Cardozo; los defensores Raúl Colombo, Alexis González, Lautaro Cuenos y Nahuel Gerez; los mediocampistas Rodrigo Herrera, Iván Torres y Juan Cruz Melgar; y el atacante Lionel Nkontchou.

De esta nómina, en los últimos días se conocieron declaraciones de Lautaro Cuenos, quien disputó las últimas dos temporadas con el Auriazul y quien fue uno de los referentes del plantel la pasada campaña. "Me sorprendió que me digan que no iba a seguir, no voy a mentir, pero de mí no van a poder decir que me guardé algo o hice cosas con mala predisposición. Jugué muchos partidos como titular, no tengo nada que reprocharme ni bronca acumulada, duermo tranquilo por las cosas que hice. Son cosas del fútbol, estoy tranquilo porque sé lo que dejé por la institución. Tengo excelente relación con la dirigencia y la gente de prensa del club. Les di una palabra de agradecimiento a todos, porque jamás se borraron con el tema de los pagos", señaló el defensor en diálogo con Solo Ascenso.

"No sé el motivo de la decisión, el cuerpo técnico solo me dijo que buscaban a otras personas. Prefería seguir porque Puerto Nuevo, que es un club donde quizás no pagan mucho, pero uno internamente sabe que por más que sea poco le van a pagar eso que le prometieron", cerró Cuenos.