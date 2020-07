Rincón Tuerca

DIARIO ZONAL DE LA MAÑANA

GIRÓ La estructura misionera pudo llevar a cabo su primer contacto con la pista durante esta pandemia. Silveira, Santamaria y Gómez trabajaron en pista. El sábado no fue un día más para el Rosamonte Racing Team. La escuadra misionera volvió a las pistas con la realización de su primer entrenamiento durante esta pandemia en el autódromo de Posadas. Vale recordar que la provincia fue una de las primeras en reactivar la práctica del deporte motor.En una jornada a pleno sol y ventosa, la formación posadeña tuvo a tres de sus pilotos sobre la cinta asfáltica del escenario regenteado por el Automóvil Club Misiones. Nahuel Santamaria, Esequiel Gómez y Adrian Silveira fueron los pilotos que estuvieron presentes. PRESENTADA: Juan Viana y la Chevy del Mammarella Racing protagonista de la Clase A del Procar4000.El piloto de José C. Paz corrió en la primera fecha del campeonato 2020 con uno de los autos mejores presentados de la Clase A del Procar4000. Juanito" Vaina estuvo presente en la primera fecha del campeonato 2020 de la Clase A del Procar4000 que se llevó a cabo entre el 29 de Febrero y 1 de Marzo en el Circuito 7 del Autódromo de Buenos Aires donde logró cerrar el "top-ten" en la final del domingo cuando esto arranque estaras ya para correr PIENSO: El piloto de McLaren habló en la conferencia previa al Gran Premio de Hungría de Fórmula 1 .No pienso en lo que pase en Ferrari. Cuando termine la temporada me centraré en Ferrari y espero que vaya mejor que este año", dijo Carlos Sainz en conferencia de prensa . Será la tercera fecha de la temporada 2020 iniciada con dos competencias en el Red Bull Ring de Austria. REEMPLAZADO: Repsol Honda no tiene previsto sustituir a Marc Márquez en el Gran Premio de Andalucía, el fin de semana en Jerez y en la que el campeón no estará por su fractura lMarc Márquez no estará en condiciones de subirse a la moto en la segunda cita del campeonato el próximo fin de semana en Jerez para el GP de Andalucía.El mayorquí será operado este martes de su bractura en el brazo derecho y los miembros de su escudería ya han abandonado Jerez. BINOMIO: Recientemente nos enteramos de la fusión entre Carlos Pérez y Silvio Costanzo, ambos veloces protagonistas de la divisional GTB.El auto a utilizar sería el Chevrolet 400 conocido como "Fanta" aunque restan detalles sobre la motorización y atención en pista.En diálogo con el piloto de Villa Luzuriaga, nos manifestaba la enorme expectativa de regresar a la categoría "En la última nota que hicimos te comenté que no estaba en situación económica de correr en nada.Esta posibilidad salió medio en chiste, medio en serio, después de varias charlas con Costanzo. HUMOR: Cuando le preguntaron al piloto Daniel Vidal si estaba armando todo para retomar las carreras contesto con mucho humor al decir que no hay que empezar así tendría el uno en los laterales en dos temporadas que tendra un hecho muy curiosos y muy especial, cosas de chino, vio. COMPROMETEMOS: Lo dijo Ricardo "Caito" Risatti, que dio su punto de vista sobre el retorno del automovilismo. El piloto de Laboulaye realiza entrenamientos en karting mientras espera por el regreso del deporte motor.Ricardo "Caito" Risatti esta temporada compitió en Top Race en la fecha apertura disputada en Concepción del Uruguay y subió al podio, además fue confirmado piloto del equipo Midas Carrera Team en Súper TC2000 donde compartirá el equipo con Valentín Aguirre. PRESUPUESTO: Di Palma: "Hoy no tengo el presupuesto para correr"Tras la salida del equipo Impiombato Motorsport, Luis José Di Palma aclaró su situación Estamos fuera del equipo. Fue una salida normal, donde está todo claro, y siempre están las susceptibilidades de ambos lados; por qué se fue, a dónde se va. Y ante la pronta posibilidad de que quizás vuelva el automovilismo, hoy no tengo el presupuesto para correr porque no sé cómo me seguirán acompañando los sponsors. Hoy no tengo la certeza de poder cumplirle al equipo Impiombato", indicó el arrecifeño. SEÑAL: Hasta el momento los dirigentes encargados de regir los destinos de la categoría de los ciclomotores que realiza y desarrolla su campeonato en el circuito de San Andres de Giles no dieron ninguna señal de que se este trabajando como para pensar en una vuelta a la actividad para esta especialidad del mundo tuerca que se nutre de muchos equipos y pilotos que aguardan cuales serán. ACUSÓ: Jean Todt, presidente de la FIA, defiende a Racing Point y acusa a Adrian Newey de copiarse de Ferrari El presidente de la F IAy ex-jefe de equipo de Ferrari, Jean Todt, defiende al "Mercedes Rosa".Todt esta convencido que lo realizado por Racing Point para esta temporada 2020, presentando un auto que es prácticamente similar al Mercedes 2019 es legal. Asegura que lo que ha hecho el equipo canadiense se lleva haciendo desde hace muchos años y pone ejemplos de su etapa al frente de Maranello. ANULAR: Se presentó un proyecto en Legislatura de la provincia de Buenos Aires para anular infracciones por fotomultas durante la vigencia de la cuarentena.El legislador de la Coalición Cívica de la Legislatura de la provincia de Buenos Aires, Luciano Bugallo, elevó un proyecto de ley proponiendo que "se dejen sin efecto todas las infracciones de tránsito medidas con el uso de instrumentos cinemómetros, sistemas automáticos o manuales y fotográficos fijos o móviles; cometidas en rutas, caminos, autopistas, autovías o semiautopistas provinciales o nacionales. CERRADO: El Director del Autódromo Internacional de Termas de Río Hondo confirmó que tanto el circuito como el museo no recibirán público de otros lugares hasta la llegada de la vacuna.El Autódromo Internacional de Termas de Río Hondo que tiene una fecha asignada en el Calendario 2020 de Moto GP y que la misma, con fecha original para mediados de abril ya ha sido pospuesta para el mes de Noviembre, permanecerá cerrado hasta la llegada de la vacuna. "Si bien la determinación será del Gobierno nosotros, entendemos que hasta que no salga la vacuna no abriremos el autódromo" confirmó el Director del Autódromo Héctor "Toti" Farina. RETRO Desde la productora del envió televisivo del automovilismo zonal MOTORSPORT nos hacen saber que en los festejo de sus primeros veinte años al aire ininterrumpidos y con mas del mil cien programas se esta poniendo al aire ese material de tantos años con los protagonista y sus carreras lo que cayo muy bien entre los seguidores de este emprendimiento periodístico abocado al mundo tuerca ACOMPAÑANTES: La vuelta de los acompañantes al Zonal está totalmente descartada Ante la incertidumbre que reina sobre el retorno del automovilismo en nuestro país, surgió el rumor que algunas categorías zonales podrían llegar a estudiar una posible vuelta de los acompañantes, lo que quedó totalmente desmentido desde diferentes entidades que tienen a cargo fiscalizaciones, y desde el mismo Automóvil Club, cuando se les formuló la consulta. RESPONDIÓ: Lewis Hamilton respondió duramente a los comentarios sobre el racismo en la F1, que realizaron Jackie Stewart y Mario Andretti, minimizando tema Lewis Hamilton sigue alzando la abndera contra el racismo y nada lo detiene.El séxtuple Campeón munial de Fórmula 1 no se caya nada y sale a responder a todo aquel que opina lo contrario.Hamilton se mostró sorprendido al escuchar a Mario Andretti y Jackie Stewart negar que en la F1 hay racismo. APROVECHAR: El Automóvil Club Misiones aprovecha la pausa de la actividad deportiva fuerte, a pesar de contar con pruebas libres con turnos, para cumplir obras necesarias en el predio del Autódromo Rosamonte de Posadas. El foco principal está puesto en los desagües, de imprescindible mantenimiento en una región con clima subtropical sin estación seca ACTIVIDAD: Misiones vivió el sábado, la jornada de mayor actividad para las motos, karting y automovilismo desde que se habilitaron las pruebas. Desde que se aprobaron las pruebas para el automovilismo, rally y motociclismo, fue creciendo la actividad, pero la del pasado día sábado, fue la más intensa en cantidad de pilotos girando simultáneamente en distintos escenarios. Hubo para todos los gustos, pilotos girando con autos de nivel nacional, motociclismo del mejor nivel, entrenamientos de karting, motos de provincial y actividad del rally. CAMBIA: Marcela lozano sin duda le cambio al hombre de su vida su futuro y para siempre donde lo puso en un lugar que en realidad mucho el no deseaba ,pero como el amor es mas fuerte ,decidió darle una ayuda a ella en este exitoso emprendimiento que sigue en pleno crecimiento en su galpón sobre la calle Chacabuco. COLABORADOR Ya nadie duda que el cambio puesto de manifiesto por Mauro Santucho comienzan a marcar que si el automovilismo no arranca a corto plazo pasara a ser un gran colaborador en el mundo de la construcción donde a diario se lo ve trabajar y ya comenzó a conocer el secreto de cada azulejo, como ademas se armar un piso para comedor o pieza lo que se dice un winner el robusto motorista que como lo muestra la foto intentan cuando se descuidan se raja en moto después de todo el robusto motorista ya extraña sus elementos de motores y ruido de planta impulsoras en este momento tan complicado finalmente a veces cambia todo cambia. TRABAJOS: El club de Arrecifes es uno de los que siguen trabajando por y para el automovilismo zonal donde llevan adelantes con los mantenimiento de las obras del re conocido autordromo costero que ya también sigue esperando la vuelta del alto motor próximo en su escenario. SITUACIÓN: "Rescato que se priorice la salud, pero somos muchos los que vivimos del automovilismo y del deporte y se complica. Nosotros estamos muy cerca de cerrar las puertas del taller. Al no tener ingresos estamos muy mal. Entre esta semana y la anterior hablamos con la gente, ya que no se aguanta más la situación económica".: "Estamos esperando novedades sobre el regreso de la actividad. Pero estoy muy preocupado porque en los programas deportivos , por ejemplo, se habla del deporte o del automovilismo, pero en los medios de interés general no se menciona nuestra situación. El automovilismo es un NN. Hoy no estamos reconocidos a nivel nacional como medio laboral. Me hago cargo de lo que digo. Me siento molesto" lo dijo Luis Belloso. NUEVO: Tito Bessone, Director General del equipo de TN, confirmó que los trabajos en el nuevo Corolla para Santero están muy avanzados El equipo Toyota de Turismo Nacionalde piensa en el regreso del automovilismo y trabaja en dos frentes. Por un lado en el Corolla de Julián Santero, que ya ganó este año, y por otro lado en el nuevo modelo. "En el vehículo está trabajando, con la gente que está autorizada para hacerlo, Gaby Rodríguez". Así se lo informó "Tito" Bessone. PUBLICIDAD: La Bandera a cuadros de la Fórmula 1 llevará publicidad para recaudar fondos con fines benéficos La Fórmula 1 anunció que empezará a recaudar dinero con fines benéficos a base de vender espacios en la bandera a cuadros que se usará para finalizar las carreras del campeonato 2020.Este particular metodo publicitaria regurá a partir de la primera carrera del campeonato, el primer fin de semana de julio, en el Red Bull Ring de Austria. COLORES: La Chevy de Oscar Figueroa con nuevos colores para afrontar la temporada 2020 cuando se reactive el automovilismo.El piloto de Malvinas Argentinas dejó impecable la Chevy con la que afrontará la temporada 2020 cuando se reactive el automovilismo.Uno de ellos es Oscar Figueroa quien luego de varias semanas de trabajo dejó de manera impecable la Chevy del Figueroa Competición con la que volverá a la Clase A del Procar4000. SOSTENER: Cristian Garbiglia encabeza el campeonato de Clase Dos y no pierde la concentración pensando en la reanudación Con dos victorias en sus dos primeras competencias dentro de la Clase Dos, Cristian Garbiglia ha dejado de ser sorpresa para sentirse una grata realidad, evidenciando que lo alcanzado en el comienzo de año no ha sido casualidad y con la certeza de sentirse apto de seguir por ese camino una vez que se reanuden las acciones y se encuentre con el compromiso de ratificar lo conseguido. REHABILITACIÓN: Alex Zanardi fue dado de alta en el hospital donde permanecía internado desde hace un mes y comienza la rehabilitación en otro centro especializadoAlex Zanardi recibió el alta clínica del hospital universitario de Siena, en el que se encontraba internado desde su accidente del pasado 19 de junio. Desde ese Centro infiormaron que el paciente ha recibido el alta y ha sido trasladado a un centro especializado en neurología para seguir con su recuperación. CONCRETO: Hace un mes que la Asociación Corredores Turismo Carretera (ACTC) avanzó en forma concreta con el operativo "Regreso del TC". Continuando con el contacto en varias sedes del país, se erige Rosario como principal opción para la primera carrera post cuarentena y se trabaja en poder concretar el anhelo a fines del mes de agosto."Nos fijamos una fecha para tener claro el horizonte en el cual trabajamos", reveló una alta fuente vinculada a los preparativos. ABRIR: El autódromo rosarino se abrieron las puertas al TC y TC Pista y se comenzó a trabajar desde hace varias semanas en el protocolo de sanidad que incluya viaje y estadía de un grupo nunca mayor al de 400 personas involucradas. Sin embargo, el predio del "Juan Manuel Fangio" pertenece a una empresa del estado municipal y con ello se suponen varios sectores desde donde se dialoga. La autoridad sanitaria del municipio tiene la primera definición al analizar los protocolos que se le han presentados donde el 25 de Agosto sera la fecha para arrancar el calendario.

