La Auténtica Defensa. Edición del domingo, 26/jul/2020 Breves: Deportivas

26 de Julio de 2020







UN POSITIVO EN PRIMERA Gabriel Florentin, jugador de Argentino Juniors, se convirtió en el primer futbolista de un equipo de Primera División de nuestro país en dar positivo de coronavirus. El mediocampista de 21 años se encuentra en buen estado y aislado en su domicilio de Laferrere (partido de La Matanza). El otro caso en la máxima categoría había sido el de Mariano Campodónico, ayudante de campo de Israel Damonte, actual entrenador de Huracán. En tanto, en las divisiones de Ascenso y el torneo femenino de AFA ya se habían detectado una decena de contagios. JUVENTUS, POR EL NOVENO Hoy, en el cierre de la 36ª y antepenúltima fecha de la Serie A de Italia, Juventus conquistará su noveno Scudetto consecutivo en caso de vencer a Sampdoria (16.45, ESPN). Será el último de los seis partidos de una jornada que también tendrá los siguientes duelos: Bologna vs Lecce (12.15, Fox Sports), Cagliari vs Udinese (14.30, Fox Sports), Roma vs Fiorentina (14.30, ESPN), SPAL vs Torinio (14.30, Fox Sports) y Hellas Verona vs Lazio (14.30, ESPN). Ayer, Inter, con Lautaro Martínez desde el inicio, superó 3-0 a Genoa (Cristian Romero titular) y quedó como único escolta, a cuatro puntos de Juventus. En tanto, el descendido Brescia perdió 2-1 con Parma, mientras que Napoli venció 2-0 a Sassuolo. SE CIERRA LA PREMIER Con toda la atención centrada en los dos boletos que restan definir para la próxima Champions League, hoy se disputará íntegramente la 38ª y última fecha de la Premier League de Inglaterra. Leicester (5º con 62 puntos) recibe a Manchester United (4º con 63), mientras que Chelsea (3º con 63) será local ante Wolverhampton (6º con 59). En tanto, el tercer y último descenso tiene amenazados a dos equipos: Watford (34 puntos) visita al Arsenal, mientras que Aston Villa (también 34) visita al West Ham. Los demás partidos serán: Burnley vs Brighton, Crystal Palace vs Tottenham, Everton vs Bournemouth, Manchester City vs Norwich City, Newcastle vs Liverpool y Southampton vs Sheffield United. LA LESIÓN DE MBAPPE Luego de la infracción que lo sacó de la final de la Copa de Francia ante el Saint Etienne, se confirmó que Kylian Mbappe sufrió un esguince de tobillo derecho, con lesión del compartimento lateral externo. De esta manera, el atacante del Paris Saint Germain deberá afrontar una rápida rehabilitación si es que el 12 de agosto quiere estar presente en el duelo de Cuartos de Final de la Champions League frente al Atalanta. En cambio, ya quedó descartado para la final de la Copa de la Liga que el PSG disputará el viernes ante el Olympique de Lyon. MATÍAS ROSSI, 8º EN BRASIL Matías Rossi disputó ayer su primera clasificación dentro del Stock Car de Brasil y se ubicó en la octava colocación con el Toyota del Full Time Sports. El "Misil" quedó a una diferencia de 462 milésimas de Ricardo Zonta, quien se adueñó con la pole position. En tanto, el exFórmula 1 Rubens Barrichello, compañero de Rossi, finalizó en séptimo lugar. La acción en Goiania continuará hoy desde las 11.30, cuando se ponga en marcha la primera final. Mientras que a las 12.20 comenzará la segunda. Ambas competencias se podrán ver en vivo por Carburando y TyC Sports desde las 11. MOTO GP: MÁRQUEZ SE BAJÓ Después del fuerte accidente que protagonizó en la primera fecha el pasado fin de semana y a pesar de haber recibido el apto médico para correr tras la operación a la que se sometió por la fractura sufrida en su brazo, el español Marc Márquez finalmente no será de la partida del Gran Premio de Andalucía que se disputará este domingo (ayer salió a pista, pero no cerró vuelta clasificatoria y se retiró en boxes). Desde la pole largará el francés Fabio Quartararo, ganador de la primera carrera del año.



