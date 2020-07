La Auténtica Defensa. Edición del martes, 28/jul/2020 Se entregó el agresor de Alexis Catriel Albornoz







Es el joven quien recibió un escopetazo en el abdomen en el barrio Las Acacias, la noche del Día del Amigo. Fuentes policiales confirmaron a este medio que el viernes en horas de la mañana Matías Nicolás Gutiérrez se presentó en la Comisaría Campana junto a su abogado particular, señalando ser el responsable de la herida de escopeta que recibiera Alexis Catriel Albornoz el pasado jueves 30 de julio por la noche, en el barrio Las Acacias. Según versiones, Albornoz se encontraba en una reunión organizada en una vivienda de Castelli al 2100 cuando decidió ausentarse para realizar una compra en un kiosco cercano. Fue entonces que al tiempo se escuchó una discusión y la detonación de un arma de fuego. Eran pasadas las 22 cuando salieron a la vereda a ver qué pasaba, los amigos de Albornoz lo encontraron tirado con una herida sangrante en su abdomen y llamaron al 911. El joven fue intervenido exitosamente en el Hospital San José y salió del quirófano con vida pero con pronóstico reservado dado que, entre otras lesiones recibidas, al menos dos proyectiles habían perforado su intestino. Luego de la operación, Policía Científica determinó que el arma utilizada fue una escopeta calibre 28. Según fuentes judiciales, Gutiérrez ya habría prestado declaración indagatoria señalando que, entre otras cuestiones, el arma no era suya. Trascendidos no oficiales, indican que Gutiérrez dijo durante la indagatoria que esa misma noche habría participado de una pelea en la que uno de sus agresores portaba la escopeta y logró hacerse de ella para luego escapar del lugar. Tiempo más tarde, volvió para devolver el arma y cerrar el episodio en buenos términos. Fue entonces que interactúa con Albornóz, entre otros, y se le habría escapado el disparo que lo hiere en su abdomen.

El hecho tuvo lugar en Castelli al 2100, la noche del jueves 30 de junio.

#LocalesPolicialesSociedad Festejaba el Día del Amigo y recibió un escopetazo en su abdomen: Fue de noche, en el barrio Las Acacias. Se trata Alexis Catriel Albornoz y su estado es reservado ... https://t.co/jaCz3ggxnc | CampanaBA — La Auténtica Defensa (@LADdigital) July 22, 2020

