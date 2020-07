La Auténtica Defensa. Edición del martes, 28/jul/2020 Abella confirmó baja ocupación de camas y dijo que la gente "quiere trabajar"







El intendente fue invitado al programa del periodista Antonio Laje para compartir la situación de la pandemia en Campana. Si bien celebró que el distrito haya pasado a Fase 4, reconoció que la gente "perdió el miedo a contagiarse". El intendente Sebastián Abella volvió a la televisión nacional. El domingo por la noche el jefe comunal fue uno de los invitados al programa del periodista Antonio Laje para hablar de la evolución de la pandemia en distritos del AMBA, reportaje durante el que afirmó que la población tiene la necesidad de volver al trabajo y confirmó que el nivel de ocupación de camas COVID -tanto en terapias intensivas como en centros de aislamiento- es bajo en la ciudad. Sin embargo, Abella llamó la atención sobre una de las consecuencias esperadas de la Fase 4 y su mayor nivel de circulación: la reactivación de la demanda médica por accidentes y consultas de rutina. "La Fase 1 estricta hizo que el Hospital Municipal cuente camas sin utilización y que se agrande el sistema sanitario con más respiradores. Pero al pasar a Fase 3 o 4 hay más circulación, y eso conlleva más accidentes. Además, la gente le perdió el miedo a sacar turno para consultas. Entonces en el sistema sanitario hoy no tenés solamente pacientes COVID, sino también el resto de la demanda", explicó el jefe comunal. Abella compartió el panel del programa "Antes de mañana" que se emite por el canal América con su par Escobar, Ariel Sujarchuk, y el médico Carlos Regazzoni, exdirector del PAMI durante la primera mitad del gobierno de Mauricio Macri. Durante sus intervenciones, Abella confirmó que el sistema sanitario local no está sobrecargado: según aseguró, de las camas con respirador están ocupadas el 50 por ciento -no todas por pacientes COVID positivos- y de la camas convencionales apenas un 20 por ciento. "Está bajo (el nivel ocupación), sí", replicó Abella ante la consideración de Laje. Por otro lado, destacó el trabajo de prevención que están llevando adelante las secretarías de Salud y Desarrollo Humanos, "todos los días tomando temperatura en los barrios y hablándole a la gente acerca de cómo cuidarse y aislarse de sus vecinos". "Vos tenés personas que hace más de 120 días que no salen de sus casas, no van al centro, hacen lo mínimo indispensable. Necesitan que el Estado vaya a decirles acá estamos, explicarles y contarles, darles información. Necesitan esa contención para que sepan que no están solos", sostuvo el jefe comunal. Sobre el rol que está jugando el Municipio en la pandemia, Abella volvió a remarcar que se están haciendo "un esfuerzo muy grande" en salud, presupuesto que en ciudades como Campana que cuenta con un nosocomio municipal depende del gobierno local. "La salud municipal en netamente sostenida por el Municipio, entonces es ahí donde tenemos que tomar las decisiones y políticas. Más allá de tener la coparticipación de provincia y nación, tenemos la recaudación que ha bajado y la misión de preparar la salud municipal a un rango importantísimo para poder atender los pacientes de COVID. Ha sido un esfuerzo muy grande", aseveró. Y reconoció que la extensa cuarentena ofuscó el humor de la población: "La curva que se aplanó hasta mayo provocó también que la sociedad diga a nosotros no nos va a pasar". "La gente perdió un poco el medio a contagiarse poniendo por delante el trabajo. La gente hoy quiere trabajar. Y la gran clave para todo el país es resguardar a los adultos mayores. Si uno va a almorzar este fin de semana con sus padres o abuelos, está cometiendo un error", expresó. En consonancia, Sujarchuk dijo que "la gente llegó a un período de agotamiento" y sostuvo que "hubo una gran unidad nacional al principio, y después no". Además, afirmó que cualquier intendente debió "reconfigurar la idea de gobierno que uno tenía cuando fue elegido" frente a la irrupción de la pandemia, y aseveró que el debate sobre la salud debería ocupar otro lugar en las disputa electorales. "Un Estado presente con un buen sistema de salud tendría que ser una consigna de la que nadie se olvide", consideró.



El intendente fue invitado al programa del periodista Antonio Laje. VIDEO:

Abella confirmó baja ocupación de camas y dijo que la gente "quiere trabajar"

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia:

Te puede interesar