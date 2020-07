La Auténtica Defensa. Edición del martes, 28/jul/2020 Zona Ruta 4:

Preocupación por falsas denuncias en redes sociales sobre supuestos hechos delictivos







En Parque Natura y Alto Los Cardales se han difundido supuestos hechos que no existieron y estadísticas delictivas que están lejos de la realidad. Desde el Municipio pidieron "no compartir noticias falsas" y ante cualquier hecho "denunciarlo". "Es importante que los vecinos tengan instalada la APP Alerta Campana", resaltaron. El Municipio desmintió información que se difundió en redes sociales de un presunto tiroteo entre policías y delincuentes que puso en alerta a las autoridades policiales y de la Secretaría de Seguridad Municipal, ante la reiteración de situaciones similares, en la zona de Ruta 4. "En los últimos días, aparecieron una serie de publicaciones en la red social Facebook y también vía Whatsapp sobre supuestos hechos de inseguridad en la zona de Parque Natura y Alto Los Cardales, ninguno de los cuales se condicen con hechos denunciados en la justicia. Nos preocupa que se hable de hechos que no ocurrieron como el presunto enfrentamiento del sábado. No fue el único caso, todos los días se difunden hechos que no han ocurrido", resaltó el secretario de Seguridad, Abel Milano. "Les pedimos a los vecinos que se bajen la app Alerta Campana, que, ante cualquier hecho, no duden en denunciar lo, para que pueda quedar registrado y la justicia pueda investigarlo", resaltó el funcionario, quien pidió no "compartir hechos sin constatar su veracidad". "Es importante que los vecinos no difundan estos hechos falsos, que generan preocupación y zozobra. Desde enero a hoy solo hay 5 denuncias realizadas, la última una tentativa de robo del 6 de julio", agregó. ESTADÍSTICAS FALSAS: Entre las publicaciones que se difundieron, una de ellas indicaba que en la ciudad creció "400 % los homicidios en ocasión de robo", algo que está muy lejos de la realidad, ya que no ha habido "ningún caso así en lo que va del año, ni en los últimos años". ROBOS EN SAN JORGE: Asimismo, desde el Municipio resaltaron que en los últimos días solo ocurrieron hechos delictivos -denunciados- en el barrio San Jorge, que ya está investigando la justicia. "Estamos hablando de un asalto violento a la casa de jubilado y dos hechos de escruche, que están en manos de la justicia y esperamos tener muy pronto novedades", destacó el secretario de Seguridad de Campana. REFUERZOS: Milano confirmó que ya se reemplazó el móvil policial que chocó el sábado en la persecución, y que además hay dos móviles policiales de la Cuadrícula que patrullan la zona constantemente. "Recientemente sumamos 4 efectivos policiales de refuerzo al Destacamento y seguimos trabajando junto a la Policía y la Justicia, apoyando su trabajo con nuestro sistema de monitoreo", resaltó.



