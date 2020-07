PROCESADO Y EMBARGADO El juez federal Rodolfo Canicoba Corral procesó al ex ministro de Transporte Guillermo Dietrich, al tiempo que le tomó declaración indagatoria al ex ministro de Economía Nicolás Dujovne, en el marco de la causa en la que se investigan irregularidades en la renegociación de los contratos de autopistas durante la gestión anterior. El magistrado, que esta semana se jubilará, procesó a Dietrich luego de su indagatoria del pasado viernes por el delito de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública y también le trabó un embargo por 500 millones de pesos. Este nuevo procesamiento se sumó al que resolvió días atrás sobre el ex director de Vialidad Nacional Javier Iguacel y al ex Procurador del Tesoro durante el macrismo Bernardo Saravia Frías. GUIÑO BURSÁTIL El mercado bursátil le dio un guiño a la renegociación de la deuda y apostó a la bolsa donde el índice S&P Merval subió 1,74% y cerró en 49.449,86 puntos, el máximo nivel histórico medido en pesos. Además el Riesgo País bajó a 2.197 puntos básicos, su nivel más bajo en los últimos cinco meses. El mercado espera que se acerquen las posiciones a ocho días de la fecha límite impuesto por el Gobierno Nacional y además aseguran que los precios son bajos y presentan oportunidades. Las acciones de los bancos fueron las que más ganaron con Supervielle a la cabeza (+5,97%). En nueva York, los ADRs de empresas argentinas finalizaron con alzas de hasta 6% en el caso de Mercado Libre. HOT SALE Los descuentos en la séptima edición del Hot Sale rondan un 26%, de acuerdo con un relevamiento de las ofertas realizado por la Cámara Argentina de Comercio Electrónico (CACE). De acuerdo con el informe, del que también participó la Facultad de Sociología de la Universidad de Buenos Aires, las categorías con mejores descuentos son Viajes (30%), Cosmética y Belleza (29%); Bebés y Niños (29%); Indumentaria y Calzado (26%); y Alimentos y bebidas (26%). En cuanto a los productos más buscados, encabezan el ranking: 1) Notebooks; 2) Smart tv; 3) Heladeras; 4) Lavarropas; 5) Zapatillas. En las primeras 12 horas del día del Hot Sale, más de 1.500.000 usuarios visitaron el sitio donde más de 700 tiendas online ofrecen ofertas en diferentes categorías. La mayor cantidad de visitas al sitio se produjo desde las grandes ciudades y conglomerados urbanos como la Capital Federal, el Gran Buenos Aires, Córdoba y Rosario. DOS DE CADA DIEZ Dos de cada diez habitantes cobraron el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) otorgado para atenuar el impacto de la pandemia de coronavirus, y una amplia mayoría correspondió a mujeres. De un total de 8.857.063 beneficiarios de este ingreso extraordinario, 4.934.657 fueron mujeres y 3.922.406 varones de entre 18 y 65 años. Según datos de la ANSeS, la suma de todos los beneficiarios representan el 19,5% de la población total del país, lo cual demuestra el nivel de informalidad, pues se trata de personas que no tienen un ingreso habitual de manera formal. "Este escenario es verdaderamente alarmante si consideramos que sus causas no obedecen exclusivamente a la situación extraordinaria de la pandemia mundial, sino que presenta rasgos estructurales", advierte en el informe el organismo previsional. AUMENTA LA TENSIÓN La tensión en la frontera de Israel con el Líbano recrudeció luego de un enfrentamiento armado entre el Ejército israelí y el grupo terrorista libanés Hezbollah. El intercambio ocurrió cerca de la zona conocida como las Granjas del Chebá, tomadas por Israel en la guerra de 1967 y reclamadas por el Líbano. Habitantes del lado libanés de la frontera aseguraron que los cañoneos israelíes continuaron por más de una hora. La violencia estalla en momentos en que Israel está en alerta por la posibilidad de un ataque de Hezbollah debido a que un bombardeo aéreo israelí mató a un integrante de esa milicia en Siria la semana pasada.



28 de Julio de 2020

