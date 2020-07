P U B L I C



Eduardo López, infectólogo que participa del equipo de asesores del Presidente, aseguró que la peor cuarentena "es la que no se cumple". El infectólogo Eduardo López, que integra el grupo de asesores del presidente Alberto Fernández, advirtió ayer que "no están las condiciones dadas" para volver a un endurecimiento del aislamiento obligatorio por el coronavirus. "Para volver a una cuarentena obligatoria rígida no están dadas. La gente está fatigada. La peor cuarentena es la que no se cumple", explicó el experto, quien indicó que actualmente, pese al aumento de casos registrados en días anteriores, el número "está más o menos estabilizado". "No es ni el pico del martes pasado, ni lo de este fin de semana. Es más o menos cinco mil (casos diarios), un número aceptable", dijo López en declaraciones al canal TN. Para López, "la cuarentena ya cumplió su misión, que fue muy importante, ahora es el tiempo de los testeos y de estar atento a la reapertura de actividades recreativas y productivas". Por su parte, el Ministro de Salud de la Nación, Ginés González García, afirmó ayer: "No olvidemos que la pandemia no pasó y que hoy lo más importante es la prevención". Luego, durante su visita a Santiago del Estero, donde participó de la inauguración de un hospital, agregó: "Estamos en un momento difícil, lo hemos transcurrido con gran éxito, pero esto no terminó, estamos dentro de la tormenta".

EL INFECTOLOGO EDUARDO LÓPEZ JUNTO AL MINISTRO DE SALUD, GINÉS GONZÁLEZ GARCIA.



"No hay margen para volver atrás"

