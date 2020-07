P U B L I C



El referente de juventud del Frente Grande Campana, Jonathan José, manifestó su preocupación en torno a las oportunidades laborales que existen. "En los barrios se ve que no hay una planificación real del Municipio para que podamos acceder al mundo laboral", afirmó. Jonathan José, un vecino del barrio San Cayetano, se expresó con preocupación sobre lo que considera son dificultades laborales en el distrito, en especial entre la población más joven. "Hoy nuestra única alternativa es trabajar como delivery, desde el Municipio en los últimos 4 años solo promovieron el emprendedurismo y la precarización laboral en las franquicias que se instalaron en Campana, aseguró. Con preocupación, comentó: "Por el trabajo que llevamos adelante desde el Frente Grande podemos tener una mirada concreta sobre lo que ocurre en los barrios con los jóvenes. Solo señalamos lo laboral porque nos parece esencial para el desarrollo, pero lo podemos extender al acceso a la tierra y la vivienda, la educación universitaria, la educación no formal. Y todo esto se ve agravado en el escenario de pandemia en que nos encontramos" "Estamos convencidos del trabajo que están realizando el gobierno nacional y provincial volcando recursos para palear la crisis económica y social que se ve agravada por los cuatro años de administración macrista", afirmó José. "No podemos olvidar que en nuestra ciudad el macrismo continúa gobernado hasta el 2023, con todo lo que esto implica en base a las políticas locales que puedan desarrollar, el Municipio se maneja con una mirada elitista y conservadora", añadió. Para el joven, "sin dudas hay una gran inacción municipal en relación a la falta de empleo, necesitamos ser escuchados por las autoridades. Las oficinas de empleo, por ejemplo, se encuentran cerradas, los números telefónicos con contestador automático y los celulares apagados. Es imposible conocer las políticas públicas que está diseñando y más especialmente que rol jugamos las y los jovenes de los barrios como futuros trabajadores. Se hace muy difícil imaginar un futuro inclusivo en un mercado laboral incierto, en una ciudad que ya es afectada por la crisis económica y con un gobierno local que no está interesado, ni preparado, para afrontar la situación que estamos vislumbrando". "En los barrios se ve que no hay una planificación real del municipio para que podamos acceder al mundo laboral, Campana hace bastante dejo de ser esa ciudad próspera donde todos podíamos soñar con progresar. Todo indica que deberemos depender del buen humor de los dos grandes grupos económicos que marcan el desarrollo y el futuro de nuestra ciudad" y finalizó "Hace años las y los jóvenes sufrimos por la falta de empleo, y es sumamente importante que nos preparemos para los profundos cambios que se avecinan, el mundo no será el mismo y aunque algunos funcionarios locales no lo vean, nosotros tenemos que integrarnos a ese mundo", dijo. El joven dirigente aprovechó también para expresarse sobre la escalada de violencia que se está viendo en varios barrios de la ciudad y en San Cayetano específicamente: "Hemos llegado a una instancia donde la violencia se va apoderando de las calles de nuestros barrios, esta semana le toco a San Cayetano, vemos con asombro y preocupación como un presente signado por la falta de oportunidades lleva a los hijos del barrio a agredirse entre ellos, la vieja historia de pobres contra pobres. Como siempre, la falta de oportunidades solo genera más desigualdad y violencia entre nuestros vecinos". "El rol del Estado será fundamental para salir de esta crisis y en lo local no lo estamos viendo, no vemos un gobierno interesado en las y los jóvenes y en nuestro futuro", manifesto. Y concluyó: "Estamos convencidos que la organización popular de las y los jóvenes, junto a una articulación solidaria de las organizaciones de base, nos darán la fortaleza necesaria para influir en las toma de decisiones de un Estado que piensa en blanco y negro".

