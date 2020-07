Efemérides del día de la fecha, 28 de julio

DÍA DE LA GENDARMERÍA NACIONAL En esta jornada se conmemora la creación de la Gendarmería Nacional, fuerza de seguridad creada por el Presidente Roberto M. Ortiz en el año 1938 a través de la Ley Nº 12.367, con la misión de "contribuir decididamente a mantener la identidad nacional en áreas limítrofes, a preservar el territorio nacional y la intangibilidad del límite internacional". La gendarmería es una fuerza de seguridad militarizada con características de fuerza intermedia, es decir, está capacitada para disuadir y responder a crisis, amenazas e incidentes a nivel nacional como también brindar apoyo a la Política Exterior de la Nación. En lo que respecta al brote de Covid-19, la Gendarmería Nacional ha reforzado los controles en los pasos fronterizos, las rutas y accesos; ha entregado alimentos y elementos de higiene como alcohol en gel, protectores faciales, barbijos y guantes de látex; y ha llevado a cabo acciones de concientización para evitar la propagación del virus. RAÚL CASCINI DEBUTA EN BOCA Surgido en las inferiores de Platense, el mediocampista debutó en Primera División en la victoria 3 a 1 contra Chaco For Ever en el año 1990. Tres años después, pasó a Independiente, equipo con el que se consagró campeón del Clausura 1994, la Supercopa Sudamericana en el año 1994 y la Recopa Sudamericana en el año 1995. En el año 2000 partió a Europa para integrar el Toulouse FC de Francia y, al poco tiempo, retornó al país para jugar en Estudiantes de La Plata. Como en el año 2002 "Chico" Serna se fue a México a jugar en Puebla, "Beto" Márcico, ayudante del "Maestro" Tabárez, se encontraba en la búsqueda de un reemplazante del colombiano para el equipo dirigido por Carlos Bianchi. El ayudante fue el que logró que Cascini vistiera la camiseta de Boca al recomendarlo al Club. Previo a su incorporación oficial, Cascini le comentó a "Clarín": "si se hace, se me cumple un viejo sueño y un gran desafío, que es volver a jugar en un equipo grande." Así, el "Mosquito" debutó en el empate 0 a 0 frente a Nueva Chicago por el Apertura 2002. El jugador logró consolidarse como una de las figuras más importantes de Boca al salir campeón del Apertura 2003, la Copa Libertadores y la Copa Intercontinental en el año 2003 y la Copa Sudamericana en el año 2004. En este Club colgó los botines en el año 2005. SE LANZA "PARA LOS ÁRBOLES" Un día como hoy en el año 2003, Luis Alberto Spinetta lanzaba su decimotercer álbum solista: "Para los árboles." Tras el éxito de "Silver Sorgo" (2001), "El Flaco" siguió adelante con las grabaciones de su siguiente álbum, el cual tuvo que posponer por los shows que le impedían grabar y la pérdida de 5 canciones que tuvo que volver a grabar. A pesar de esto, Spinetta se mostró satisfecho con su disco, cuyo título está inspirado en las obras del antropólogo Carlos Castaneda: "´Para los árboles´ es para una especie de estructura de árbol de nuestro ser. No se lo dedico a los árboles, pero si se lo dedicáramos a los árboles tampoco está mal y también es metafórico. Está dedicado a una especie de fuego interior, castanedeano [por el escritor Carlos Castaneda], pero porque siempre exigió un fuego interior en forma de árbol, como un rizoma." Entre las canciones del mismo se encuentran "Cisne", "Agua de la miseria", "Yo miro tu amor", "Sin abandono" y "Halo lunar".



