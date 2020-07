La Auténtica Defensa. Edición del martes, 28/jul/2020 Opinión:

Uno de los factores fundamentales de los cordones habitacionales y comerciales de las grandes urbes, es el excelente caldo de cultivo para la existencia de diversos flagelos que terminan siendo perjudiciales para toda la población del centro comunitario primario, influyendo a la urbanización existente en los comienzos del fenómeno poblacional, con una inmigración, atraída desde el interior del país y de países vecinos no siempre por las mayores posibilidades de trabajo, sino también como coto de caza para malvivientes y traficantes de todo lo prohibido, que se mimetizan con el honesto ciudadano, siendo muy difícil lograr su individualización. Actualmente los factores que favorecían esas corrientes migratorias hacia los grandes centros urbanos, van desapareciendo, en muchos países ya se fueron erradicando, no existen, determinándose sociológicamente que se debería producir una corriente emigratoria que descomprima estos centros superpoblados, buscando una mejor calidad de vida para los trabajadores, eliminándose además muchos de los problemas como el que estamos pasando al no poder controlar con los medios disponibles las situaciones creadas por una desproporcionada relación entre habitantes y trabajadores de servicios esenciales haciendo imposible la prestación de los mismos. Este fenómeno, se produjo durante los siglos XIX y XX, (Entre provincias vecinas desde1800-1914 y la gran migración interna hacia Buenos Aires 1930-1980) debido a innumerables factores destacándose los laborales, sociales, económicos, y fundamentalmente políticos, que atraían hacia los grandes conglomerados urbanos, como sirenas a los navegantes en la antigüedad con dulces cantos y falsos espejismos de bienestar que rara vez se cumplían. Como diríamos en nuestro país, la atracción de las luces de la ciudad. Hoy el avance tecnológico eliminó gran parte de las posibilidades que existieron durante la migración del interior, por lo cual, es necesario producir los medios para reinsertar a parte de esos migrantes, que hoy sufren hacinamientos y un bajo nivel de calidad de vida, en base a un programas realizados como responsabilidad social, entre quienes manejan la verdadera economía y el sistema financiero, conjuntamente con quienes detentan el poder político y social, y demuestren verdadera vocación de servicio hacia sus semejantes; teniendo en cuenta que solos en el mundo no se puede subsistir, por lo cual se debe producir un verdadero y creíble compromiso internacional, avalado por todos los que realmente quieren salir del precipicio en que estamos cayendo antes de que nos estrellemos en el fondo, que ya no está tan lejos. Hoy ya no existe la falta de comunicación. Cualquiera puede estar trabajando para una empresa a la cual pertenece viviendo en un pueblo que esté en cualquier punto del amplio territorio nacional y que está a 10 kilómetros de la CABA. Y no se puede hablar de desarraigo porque se tiene que mudar, dado que, se considera que cualquiera prioriza el bienestar de su familia y poder vivir tranquilo, ganándose el pan con el sudor de su frente, sin preocuparse si llegará fin de mes, dándole educación a sus hijos, con un sistema de salud que los acompañe, seguridad y teniendo un techo que lo cobije. Se debe buscar solución a este tema. Se deben promover las inversiones creando "polos de desarrollo territorial integrales", en zonas donde existan los servicios necesarios para hacer funcionar cualquier industria, pensando también que parte de la construcción de una industria es la construcción de la infraestructura necesaria para que puedan vivir dignamente sus trabajadores con sus familias. Ya desde el inicio se crean fuentes de trabajo. Y de ahí en más comienza a girar la rueda de la economía hacia un futuro propicio. Si se trabaja dentro de estas premisas, con real y comprobable compromiso, nadie nos va a exigir el pago de capitales adeudados, y estaremos en las mejores condiciones de poder negociar una forma de pago, e incluso, tendremos la posibilidad de financiación real con aportes de capitales para construcción de empresas y obras de infraestructuras, con genuinos aportes de capital productivo. No capitales de financiación especulativos. ¿Seremos capaces de tomarnos los argentinos este compromiso? "Los materiales pueden ser hechos con moderna tecnología, pero si usamos los mismos ingredientes, seguirán siendo materiales de demolición". Los que leyeron mi columna anterior comprenderán porqué digo esto.

