La Auténtica Defensa. Edición del martes, 28/jul/2020

Nuestros lectores siguen escribiendo al +54 9 3489 488321 reportando distintas problemáticas en nuestra ciudad. SE ESCUCHÓ EL RECLAMO "Tenemos bandera nueva en el hospital. Muchas gracias por leer mi reclamo", muestra Ernesto. NO HAY QUE BAJAR LA GUARDIA "Este domingo no se cuidaron distancias ni uso de elementos de protección. Grupos de personas a cualquier hora. Espacios verdes con gente mayor y niños en riesgo..." muestra Raúl.





ADVERTENCIA DE VECINO "Apertura parcial del cruce. Por la cual es utilizada como mano y contramano. Se avecinan futuros accidentes. Señor intendente. Acá es blanco, o negro. No existe el gris ¿Acaso no conoce como son los asesinos al volante?" escribe Rodolfo. #QuejaVecinal enorme sauce forzando los cables con riesgo de cortarlos. En Granaderos y San Martín las remas cada vez más grandes entrelazan los cables de @EDENSAcomunica poniendo en riesgo las instalaciones. Requiere poda correctiva con personal especializado. @CeMAV_Campana pic.twitter.com/9O0qRq34Gv — Daniel Trila (@dantrila) July 28, 2020 #QuejaVecinal vecinos reiteran reclamo de la esquina de Giobellini y La Pampa, además del chapón roto, que es una peligrosa trampa para motos y bicicletas, el pavimento presenta grandes roturas en ambos lados de la esquina @CeMAV_Campana pic.twitter.com/zm4vBiW1cu — Daniel Trila (@dantrila) July 27, 2020 #QuejaVecinal bolsas de basura en la dársena del puente de Otamendi. Cabe señalar que la misma bolsa la podía retirar el recolector en su domicilio sin necesidad de ensuciar la vía pública, esto daña la imagen de nuestra ciudad y genera costos adicionales en tareas de limpieza. pic.twitter.com/nmhKmGoPlY — Daniel Trila (@dantrila) July 26, 2020

