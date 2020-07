La Auténtica Defensa. Edición del martes, 28/jul/2020 NotiCMR:

La celebración fue establecida por la Organización Mundial de la Salud (OMS) en el 2008 y su objetivo es fomentar la toma de conciencia sobre las hepatitis virales y las enfermedades que causan, así como la difusión de conocimientos sobre ellas. La hepatitis es una inflamación del hígado causada generalmente por una infección vírica, aunque los virus de la hepatitis son la causa más frecuente de estas inflamaciones, también pueden deberse a otras infecciones, sustancias tóxicas (por ejemplo, el alcohol o determinadas drogas) o enfermedades autoinmunitarias. Se conocen cinco tipos principales de virus de la hepatitis, designados como A, B, C, D y E. Estos son los que mayor preocupación generan debido a la gran morbilidad y mortalidad que conllevan y a su potencial para causar brotes y propagarse de forma epidémica. En particular, los tipos B y C dan lugar a una afección crónica en cientos de millones de personas y son en conjunto la causa más común de cirrosis y cáncer hepáticos. La hepatitis A y la E son causadas generalmente por la ingestión de agua o alimentos contaminados. Las hepatitis B, C y D se producen por el contacto con humores corporales infectados. Son formas comunes de transmisión de estos últimos la transfusión de sangre o productos sanguíneos contaminados, los procedimientos médicos invasivos en que se usa equipo contaminado y, en el caso de la hepatitis B, la transmisión de la madre al niño en el parto o de un miembro de la familia al niño, y también el contacto sexual. El Día Mundial contra la Hepatitis se fijó el 28 de julio en honor del descubridor del virus de la hepatitis B, Profesor Baruch Samuel Blumberg, galardonado con el Premio Nobel, nacido ese día. ¿Cómo se pueden prevenir las hepatitis virales? En Argentina todas las personas pueden vacunarse de forma gratuita contra la hepatitis B. En cuanto a la hepatitis A, deben vacunarse niños de 12 meses de edad y grupos en riesgo de contraer la enfermedad, previa consulta médica. Las vacunas de las hepatitis A y B se encuentran incluidas en el Calendario Nacional de Vacunación. Además, para prevenir las hepatitis virales es recomendable: - Evitar compartir agujas, jeringas o elementos cortopunzantes con otras personas. - Exigir el uso de materiales descartables o esterilizados al hacerse tatuajes, piercings o implantes. - Usar preservativo desde el comienzo de todas las relaciones sexuales (vaginal, anal, oral). - Lavarse las manos con frecuencia y mantener la higiene personal y del hogar. En los hospitales y centros de salud públicos del país las personas pueden vacunarse gratuitamente contra las hepatitis A y B, así como recibir el diagnóstico, tratamiento y medicación para las hepatitis B y C. Federico R. Simioli - Médico Infectólogo - (M.N. 134255 - M.P. 551400) - Centro Médico Rawson

