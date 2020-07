Más de "Breves - Actualidad Deportiva" en Edición del martes, 28/jul/2020. Más de "Breves - Actualidad Deportiva" en Edición del martes, 28/jul/2020. Ocultar Titulares Ocultar Titulares Titulares de Breves - Actualidad Deportiva: Breves: Deportivas

MARTÍNEZ VOLVIÓ A JUGAR El campanense Adrián Martínez volvió a tener minutos oficiales en Paraguay, durante la victoria de Libertad por 2-1 sobre San Lorenzo en el marco de la 10ª fecha del Apertura 2020, segunda jornada desde el reinicio del campeonato tras el parate por el coronavirus. El delantero de nuestra ciudad, que no había tenido participación en la derrota ante Cerro Porteño, ingresó esta vez a falta de 12 minutos para el final, cuando el encuentro estaba 1-1, y participó de la jugada que terminó en el tanto de la victoria marcado por Antonio Bareiro. Así, Libertad se mantuvo como único líder, con 22 puntos, tres más que Olimpia. El próximo sábado, el Gumarelo (que será rival de Boca Juniors en el reinicio de la Copa Libertadores) recibirá a 12 de Octubre por la 11ª fecha. JUVENTUS CAMPEÓN Juventus extendió su dominio en Italia: el domingo derrotó 2-0 a Sampdoria y conquistó su noveno título consecutivo en la Serie A. Paulo Dybala fue titular en la Vecchia Signora, pero fue reemplazado a los 39 minutos por Gonzalo Higuaín, debido a que sufrió una distensión en el recto femoral del muslo izquierdo. Los demás resultados del cierre de la 36ª fecha fueron: Bologna (gol de Rodrigo Palacio) 3-2 Lecce; Cagliari 0-1 Udinese, Roma 2-1 Fiorentina, SPAL 1-1 Torino y Hellas Verona 1-5 Lazio (gol de Joaquín Correa). Hoy, en tanto, se abrirá la 37ª y anteúltima jornada con dos encuentros: Parma vs Atalanta (14.30, ESPN) e Inter vs Napoli (16.45, ESPN). UNITED Y CHELSEA La última fecha de la Premier League de Inglaterra definió los dos boletos restantes para la próxima Champions League: Manchester United venció 2-0 a Leicester City y se quedó con el tercer puesto; mientras que Chelsea terminó en cuarto lugar tras vencer 2-0 a Wolverhampton, que no llegó a la Europa League, certamen al que finalmente clasificaron Leicester y Tottenham (igualó 1-1 con Crystal Palace). En tanto, Watford se fue al descenso tras perder 3-2 con Arsenal y dado el empate del Aston Villa 1-1 ante West Ham (al Championship también bajaron Norwich City y Bournemouth). ROSSI DEBUTÓ EN BRASIL El fin de semana, Matías Rossi concretó su debut en el Stock Car de Brasil y, en la primera fecha disputada en Goiana, terminó 11º y 14º en las dos carreras del domingo. Los ganadores fueron Ricardo Zonta y Rubens Barrichello (compañero de equipo del "Misil"), respectivamente. COLAPINTO, TOP 10 EN IMOLA El pilarense Franco Colapinto disputó en Imola el segundo fin de semana de la temporada de la Fórmula Renault Eurocup después de haber sido 1º y 3º en el primero. En esta oportunidad, el joven de 17 años concluyó en 6º y 7º puesto y, por ello, quedó en el segundo lugar del campeonato con 48 puntos, diez menos que el brasileño Caio Collet. La próxima cita de la categoría será del 4 al 6 de septiembre en el mítico circuito de Nürburgring, Alemania. SEGUNDA DE QUARTARARO El francés Fabio Quartararo (Yamaha) se quedó también con el Gran Premio de Andalucía, segunda fecha de la temporada de MotoGP. El español Maverick Viñales (Yamaha) y el histórico Valentino Rossi (Yamaha) completaron el podio de la prueba que no tuvo al español Marc Márquez (se accidentó en la primera fecha). Con estos resultados, Quartararo es el líder del campeonato con 50 puntos, seguido por Viñales con 40 y Dovizioso con 26 unidades. La tercera cita del año del Moto GP será el próximo 9 de agosto en el circuito de Brno, en República Checa. GRILLO FUE TERCERO El golfista argentino Emiliano Grillo concluyó en la tercera posición en el Abierto 3M, que se desarrolló en Blaine, estado de Minnesota, y que es parte del PGA Tour de Estados Unidos. El campeón del certamen (que otorgó premios por 6,6 millones de dólares) fue el estadounidense Michael Thompson, de 35 años.



