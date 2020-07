La Auténtica Defensa. Edición del miércoles, 29/jul/2020 Falleció Juan Alberto Martínez, máximo goleador de la historia de Villa Dálmine













ESTADÍSTICAS BETO MARTÍNEZ

"El Beto" murió ayer, a los 68 años. En nueve temporadas en el Violeta disputó 308 partidos y marcó 97 goles. Fue una de las grandes figuras del mítico "Holanda de la C" y dejó una huella inolvidable en la institución. "Vamos", se convenció un caluroso día del año 1974, durante un turno de la planta de FIAT que compartían día a día. Roberto Sajama sabía de sus cualidades futbolísticas y lo invitaba a probarse en Villa Dálmine, donde ya llevaba dos temporadas. Y rápidamente, la charla escaló en ilusiones: -¿De qué te vas a probar?, lo consultó Sajama. -De 5, voy a decir que juego de 5. -No, no le vas a poder sacar el puesto a Tito Cominelli. -De 8 entonces. -¡Menos que menos! Está el Negro Lobos. -¿Y de 10? -Sí, ahí podés andar. Días después, Sajama se lo presentó a Roberto Rolando antes del amistoso que, ese verano, el Violeta disputó frente a Talleres de Remedios de Escalada. Y el joven de 22 años tuvo la suerte que Orlando Liendro, quien venía entrenando de 10, había estado con fiebre durante toda la semana. Por eso, a los 20 minutos dispuso de su oportunidad para mostrarse. "Y gracias a Dios, las cosas me salieron bien", señaló tiempo más tarde, ya convertido en una leyenda de Villa Dálmine. Es que, con los años, Juan Alberto Martínez, "el Beto", se transformó en el máximo goleador de la institución con 97 tantos y se convirtió también en el futbolista que más veces vistió la camiseta Violeta con 308 partidos disputados (recién décadas después fue superado por Miguel Ángel Castrellón -327 PJ- y Horacio Manuel Falcón -432 PJ-). "Pero en los primeros partidos no me fue bien. Me ponían de 11, muy abierto sobre la punta y me costaba. Me iba llorando a mi casa. Mi viejo me decía que ya se me iba a dar, que estuviera tranquilo", recordó en 2017 en diálogo con Ricardo Stecconi y FM Radio City, en el marco de los 60 años de la institución. Debutó el 9 de marzo de 1974, en la derrota 2-1 ante Justo José de Urquiza. Y al igual que al equipo (tres caídas en tres partidos), le costó arrancar. "Cuando me pasaron de 10, todo cambió para mí", reveló el Beto, quien el 11 de mayo marcó su primer tanto en el empate 3-3 contra Central Argentino. En ese primer año con el Violeta redondearía una campaña más que positiva: 13 goles en 38 encuentros. Diez de esos tantos los anotó en la segunda rueda del campeonato 1974 de Primera C, incluyendo un doblete frente a Sarmiento de Junín en el arco que da a las vías del estadio de Mitre y Puccini, que esa tarde lució colmado como nunca antes. Hacia finales de noviembre de ese año, a Villa Dálmine se le escapó el ascenso por unos pocos resultados y debió conformarse con quedar por detrás de Sportivo Italiano y Sarmiento, que fueron los que subieron a la Primera B, por entonces, la segunda categoría del fútbol argentino. Sin embargo, en Campana se habían establecido los cimientos del que sería el mejor equipo de la historia Violeta: el "Holanda de la C". Encima, se sumó Pedro Catalano para ocupar el arco y también arribó Miguel Benítez, quien se transformaría en el socio histórico de Martínez (ver aparte). Esa temporada de 1975, Villa Dálmine arrasó: ganó 28 partidos, empató 4 y solo perdió 4. Y marcó la friolera de 113 goles. De ese total, 23 fueron autoría del "Beto", segundo goleador del equipo por detrás de Horacio Lobos (24). El ascenso se selló el 13 de diciembre en Adrogué, con doblete de Benítez en el 2-0 ante Brown. De allí en adelante, el lazo de Martínez con Campana quedó sellado para siempre. En 1976, el Violeta siguió sorprendiendo y se clasificó para disputar los dos hexagonales que definieron los ascensos a Primera División, aunque en ambos se quedó corto. "El Beto" sumó otros 13 goles y para entonces, después de tres temporadas en el club, ya sumaba 49 conquistas. Su relación con el Violeta se extendió hasta 1983, con una interrupción en 1981, cuando pasó por Chacarita. Así, se dio el gusto de festejar un segundo ascenso con Villa Dálmine en 1982, en aquella temporada que se peleó palmo a palmo con el clásico rival hasta que el inapelable 5-1 sobre Luján como visitante coronó al equipo de nuestra ciudad. Su última temporada en el Violeta quedó marcada por el descenso, más allá de sus 41 presencias y 8 goles. Por entonces, su legado ya tenía herederos: aquel campeonato pudo compartir el campo de juego al mismo tiempo con Francisco Ramón Portillo y José Horacio Basualdo, otras dos enormes leyendas de Villa Dálmine que se nutrieron, y mucho, del gran Juan Alberto Martínez. Del gran "Beto".



EL BETO CON LA 10. DE FONDO, LA PARCIALIDAD VIOLETA QUE RÁPIDAMENTE LO ADOPTÓ COMO ÍDOLO.





MARTÍNEZ, EN EL HOMENAJE QUE EL CLUB LE REALIZÓ AL HOLANDA DE LA C EN 2015, A 40 AÑOS DE LA CORONACIÓN DE AQUEL INOLVIDABLE EQUIPO. EN LA IMAGEN, EMOCIONADO, ACOMPAÑADO POR FRANCISCO RAMÓN PORTILLO. MARTÍNEZ-BENÍTEZ, UN DÚO FANTÁSTICO Miguel, socio futbolístico del "Beto", lo despidió ayer con emoción, al igual que otros excompañeros y simpatizantes Violetas. Ni bien se conoció la triste noticia del fallecimiento de Juan Alberto Martínez, las redes sociales se fueron llenando de mensajes de recuerdo y cariño para "el Beto". Y uno de los primeros en manifestarse públicamente fue Miguel Benítez, su gran socio futbolístico en Villa Dálmine: "Una tristeza enorme, se nos fue grande de la historia del Viola. Un compañero, un amigo de los irremplazables. Beto, te vamos a extrañar", escribió el puntero izquierdo. A Miguel, que también trabajaba en la FIAT, lo convencieron entre Sajama y Martínez para llegar a Villa Dálmine, donde conformó "un ala izquierda extraordinaria" con el Beto, tal como lo remarca Sergio Karnincic en su libro "Violeta el Corazón". En seis temporadas juntos (1975-80), destaca el historiador, tuvieron ambos números casi idénticos: Martínez convirtió 72 goles en 203 partidos y Benítez, otros 72 en 202 encuentros. "Cuando el Beto agarraba la pelota, yo salía corriendo porque sabía a dónde iba a ir su pase", le contó Miguel a Karnincic. Pero Benítez no fue el único de los excompañeros que despidió ayer a Martínez a través de las redes sociales: "Profundo dolor y tristeza. El Beto era único por su forma de ser. Gran tipo y cómo jugador, ¡un crack!", apuntó el enorme Pedro Catalano, quien custodió los tres palos del "Holanda de la C". Otro arquero como Hugo Cefo, quien compartió cuatro temporadas (1976-80) con Martínez, también lo recordó con gran cariño: "Qué tristeza, un tipo con códigos, un jugador realmente extraordinario y una mejor persona", señaló. Más acá en el tiempo todavía, Esteban Mazzeo fue compañero de ataque de los dos últimos años de Martínez en Villa Dálmine (1982-83) y fue otro que dejó su mensaje: "Triste noticia, tantos momentos compartidos querido amigo. Que brille para vos la luz que no tiene fin". Obviamente, los simpatizantes Violetas, especialmente los más experimentados, también despidieron al Beto, entre alguna que otra lágrima que se escapó con los recuerdos. "Triste noticia, fue uno de los jugadores que más me deslumbró. Lo tenía todo: gambeta, visión, era estratega, cabeceaba muy bien, llegaba siempre al área y metía para recuperar", lo resaltó Julio. "Solo los que lo disfrutamos sabemos el dolor que sentimos. Hasta siempre y muchas gracias Beto", apuntó Rubén. Mientras que otro simpatizante, pero también DT campeón con Villa Dálmine, supo sintetizar un sentimiento unánime entre quienes despidieron con tristeza y cariño a Martínez: "Los jugadores del Viola no mueren, quedan para siempre en el corazón de la gente". Y el Beto, sin dudas, supo ganarse ese lugar.

MARTÍNEZ Y BENÍTEZ COMPARTIERON SEIS TEMPORADAS EN EL VIOLA. EN ESOS AÑOS, CONVIRTIERON 72 GOLES CADA UNO.



