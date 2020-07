Eran internos de la Unidad Nº41, aunque estaban bajo el régimen especial extramuros. No son de nuestra ciudad. Ayer se conoció una fuga en el Complejo Penitenciario de Campana de dos jóvenes que se encontraban cumpliendo su condena en la Unidad Nº41. Fueron identificados como Lucas Daniel Salinas, de 33 años, y Alexis Fabián Bustos Aguilar, de 23. Los convictos estaban gozando el régimen especial extramuros, que les permite vivir fuera del perímetro fortificado de la cárcel en unas casas especialmente acondicionadas, aunque todavía dentro del cerco perimetral del complejo. Según información a la que tuvo acceso La Auténtica Defensa, los presos fugados estaba cumpliendo su primera condena y no son de esta jurisdicción, por lo que se prevé que intentarán -si ya no lo hicieron- salir de Campana. Bustos Aguilar estaba alojado por el Servicio Penitenciario Bonaerense desde octubre de 2015, mientras que Salinas permanecía preso desde enero de 2016.









Dos presos se fugaron del Complejo Penitenciario de Campana

