"Siguen castigando a los que menos tienen", aseguró el jefe comunal. "El pueblo ya se encuentra haciendo un esfuerzo enorme para sobrellevar la crisis provocada por la pandemia y aumentar el IVA de un producto tan esencial como este solo perjudicará más su situación", resaltó. El intendente Sebastián Abella aseguró que es totalmente "desacertada la decisión del Gobierno Nacional" de avanzar con una alícuota de 10.5 por ciento de Impuesto al Valor Agregado (IVA) a la leche en un contexto de "pandemia y pérdida contundente del poder adquisitivo afectando aún más a los consumidores". "No es el momento para tomar esta medida que castiga a los que menos tienen", enfatizó. "El pueblo argentino ya se encuentra haciendo un esfuerzo enorme para sobrellevar la crisis provocada por la pandemia y aumentar el IVA de un producto tan esencial como la leche solo perjudicará más su situación", sentenció. "Al volver a aplicar el IVA al producto, al consumidor le va a costar cerca de 70 pesos el sachet aproximadamente. Es un Estado que necesita imperiosamente recaudar y que toma medidas de alto impacto en el consumidor. A nivel industria no tiene ningún impacto, lo va a terminar pagando el vecino", advirtió. "Pero no es la primera vez que hacen algo así, ya le sacaron la plata del bolsillo a los jubilados con el cambio de la formula de ajuste salarial que les hizo perder casi un sueldo", añadió. El insumo básico de la industria láctea comenzó a gozar de una exención total del IVA a partir de las PASO del año pasado, cuando la gestión que encabezaba Mauricio Macri eliminó ese tributo mediante un decreto que estuvo vigente hasta diciembre de 2019.



Abella aseguró que es un error del Gobierno Nacional "ponerle IVA a la leche"

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia:

Te puede interesar