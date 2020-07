NOTICIA RELACIONADA: Abella se reunió con la ministra de Desarrollo Humano y Hábitat de CABA María Migliore lleva ocho meses al frente de la cartera social de CABA. Con sus 35 años, ya acumula cuatro dentro de la gestión del PRO junto a Horacio Rodriguez Larreta. Antes fue gerenta general del Instituto de la Vivienda, ahora tiene en sus manos la política habitacional y de asistencia social; dos frentes muy calientes y conflictivos de la administración porteña. La crisis sanitaria "visibilizó una desigualdad estructural", aduce Migliore. "La pandemia visibilizó una desigualdad estructural. Hemos mudado a más de 200 familias del Camino de Sirga con un protocolo específico, pero es verdad que hubo fallas en las tres cajas transformadoras del barrio. Estamos trabajando con la empresa Edesur, realizando tareas de mantenimiento. Ya no tenemos ningún sector con falta de suministro eléctrico" explicó la ministra sobre la falta de luz durante más de una semana en la Villa 21-24 de Barracas. "No podemos asegurar que se terminaron los cortes de luz en la villa 21-24. Estamos trabajando con nuestras cuadrillas. Sabemos de los reclamos. Regularizar el suministro tiene que ver con resolver las obras estructurales. Se han construido más de 1260 viviendas en ese barrio. Se mudó el Ministerio de Educación. Estamos trabajando con la empresa Edesur, realizando tareas de mantenimiento. Ya no tenemos ningún sector con falta de suministro eléctrico. Hemos avanzado con obras de infraestructura. Es muy significativo cómo el barrio viene siendo transformado", agregó.

