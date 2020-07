BENEFICIOS CONFIRMADOS Los contribuyentes del Monotributo y el impuesto a las Ganancias que hayan cumplido con sus obligaciones podrán acceder a un beneficio o "premio" una vez que se sanciones la ley de moratoria impositiva, previsional y aduanera, tal como se había reclamado desde diferentes sectores. Para los sujetos adheridos al Régimen Simplificado de Pequeños Contribuyentes (monotributo), el beneficio consistirá en la exención del componente impositivo conforme la cantidad de cuotas que se detallan para cada categoría: Categorías A y B: 6 cuotas mensuales y consecutivas. Categorías C y D: 5 cuotas mensuales y consecutivas. Categorías E y F: 4 cuotas mensuales y consecutivas. Categorías G y H: 3 cuotas mensuales y consecutivas. Categorías I, J y K: 2 cuotas mensuales y consecutivas. En ningún caso el límite del beneficio podrá superar un importe total equivalente a $17.500. REFORMA JUDICIAL El presidente Alberto Fernández presentará hoy en la Casa Rosada el proyecto de ley de Reforma Judicial, que entrará al Congreso a través del Senado en "las próximas horas". Así lo anticiparon fuentes oficiales, que indicaron que el anuncio está previsto para las 16:00 en Balcarce 50, y contaría con la participación del Consejo Asesor que analizará las posibilidades de ampliación de la Corte Suprema. También fueron invitados los jefes de los bloques de la oposición en la Cámara de Diputados y Senadores, pero hasta el momento sólo habría confirmado su participación el diputado nacional José Luis Ramón, presidente del bloque Unidad y Equidad Federal. Desde Juntos por el Cambio indicaron que "están analizando la propuesta", por lo que todavía no está garantizada la participación de los jefes de bloque Mario Negri (UCR), Cristian Ritondo (PRO) ni Maximiliano Ferraro (Coalición Cívica). BALANZA POSITIVA La balanza comercial de junio arrojó un superávit de US$ 1.484 millones, producto de exportaciones por US$ 4.786 millones e importaciones por US$ 3.302 millones, informó hoy el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC). El saldo favorable se dio en el marco de una contracción del comercio internacional por la pandemia, que profundizó la caída de la participación argentina de los últimos dos años. El sexto mes del año tuvo como factor destacable el crecimiento de la economía de China en un contexto internacional en el que la mayoría de los países está lejos de iniciar una recuperación económica. De esta forma, el gigante asiático ganó terreno en el comercio mundial y la relación bilateral con la Argentina no fue la excepción, consolidándose por tercer mes consecutivo como primer socio en el intercambio comercial. OTRA DENUNCIA La Comisión Provincial por la Memoria (CPM) presentó una denuncia penal contra efectivos de la Policía Bonaerense, a quienes los acusa de golpear y torturar con una picana eléctrica a un joven de 17 años el sábado pasado en el barrio Tolosa de la ciudad de La Plata. Según la denuncia realizada ante la Justicia y también en la Auditoría General de Asuntos Internos, que depende del Ministerio de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, el sábado, durante un operativo, los policías detuvieron al joven, lo golpearon con culatazos del arma y lo trasladaron a la comisaría 6ª. En la dependencia policial, y según la denuncia, lo torturaron durante varias horas con golpes y con picana eléctrica, le exigieron que confesara el robo y quiénes eran sus cómplices; y sin la presencia de un abogado defensor, ni de su madre, lo interrogaron.



Breves: Noticias de Actualidad

29 de Julio de 2020

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia:

Te puede interesar