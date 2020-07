Coronavirus: Preocupación creciente por los rebrotes en Europa y Asia

El resurgimiento del coronavirus en Europa quedó este martes aun más en evidencia con la imposición del barbijo y otras restricciones en más regiones de España y la inminente prórroga del estado de emergencia en Italia, mientras varios países asiáticos también combatían rebrotes y los casos seguían en aumento en Estados Unidos y América latina. El gobierno español insistió ayer en que el país es un "destino seguro" para los turistas extranjeros y pidió "confianza" en su gestión frente a los rebrotes de coronavirus, después de que Alemania recomendara a sus habitantes no viajar a varias regiones españolas, del mismo modo que ya lo habían hecho Bélgica, Francia, Noruega, los Países Bajos y el Reino Unido. Mientras los contagios seguían en alza en varias regiones, las autoridades de Cataluña anunciaron "mano dura" contra quienes no cumplan las medidas preventivas y no descartaron decretar confinamientos selectivos. Al mismo tiemo, las de Madrid propusieron una especie de "pasaporte" para las personas con anticuerpos, que fue rechazado por el gobierno central. En Italia, el Senado aprobó el pedido del primer ministro Giuseppe Conte para prorrogar hasta el 15 de octubre el estado de emergencia por la pandemia, medida que sería ratificada y sancionada hoy por la Cámara de Diputados. "El virus continúa circulando, la prórroga del estado de emergencia es inevitable y es necesaria para asegurar la continuidad operativa" del combate a la enfermedad porque "la situación internacional permanece preocupante", justificó Conte. En China se reportaron ayer 64 nuevos casos de transmisión local en las últimas 24 horas, el mayor número desde el 6 de marzo, y por segundo día consecutivo se batió el récord diario de esa clase de contagios en ese período, mientras en Beijing se registró ayer el primer caso en 21 días, luego de un brote que infectara a 355 personas a mediados de junio. En Japón creció la alarma ante lo que las autoridades calificaron como "impactantes cifras" récord de nuevos casos de coronavirus y la preocupación no se centró únicamente en Tokio -epicentro de los contagios en las últimas semanas- sino también en Osaka y Nagoya. En tanto, Israel, que vive una segunda ola de contagios más fuerte que la primera, volvió a reportar ayer más de 2.000 casos nuevos de coronavirus, una cantidad que las autoridades habían puesto como límite para volver a imponer una cuarentena total. Finalmente, Irán reportó ayer la cifra más alta de muertos diarios por coronavirus desde el comienzo de la pandemia y la provincia de Teherán, la más habitada y concurrida del país, "por primera vez se colocó en el estado rojo (alerta máxima)".



Coronavirus: Preocupación creciente por los rebrotes en Europa y Asia

