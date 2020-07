Mientras se evalúa la posibilidad de que los chicos regresen a la escuela, los colegios van dando pasos y preparándose para el regreso. Pero una parte importante es de los chicos. Andrés Florio, del Hospital Universitario Austral, explicó qué medidas deben cumplirse y cómo preparar a los hijos para la modalidad escolar que se viene.

El Ministerio de Educación aprobó el "Protocolo marco y lineamientos federales para el retorno a clases presenciales en la educación obligatoria y en los institutos superiores". El objetivo es analizar la posibilidad de reabrir las escuelas bajo una organización de los diversos sectores y en cumplimiento de acciones sanitarias.

El Dr. Andrés Florio, Coordinador del Programa de Controles Preescolares y Predeportivos del Servicio de Pediatría del Hospital Universitario Austral, explicó: "Hay muchos niños y adolescentes que casi no han salido de sus casas en más de 100 días y no están habituados a tomar los recaudos necesarios para circular fuera de su casa. La idea es trabajar en prepararlos para esta nueva y –confiamos- transitoria realidad".

El Dr. Florio aseguró que el gobierno y las diversas instituciones deberán colaborar para disponer de los elementos de higiene necesarios. "Pero, agregó, no hay que olvidar que una parte muy importante le corresponde a la conducta de cada individuo, en este caso de los niños y adolescentes. Para ello es fundamental la transmisión de los conceptos y el ejemplo por parte de sus padres sobre las normas de cuidado. El desafío es dar la información en forma clara y de una manera acorde a la edad y maduración del niño, explicando la importancia de cumplir con las normas de cuidado, pero sin asustarlos por demás".

El especialista recordó las medidas de protección:

- Distancia: hay que recordar que es muy importante tratar de evitar el contacto físico con los demás y mantener al menos 1,5 metros de distancia. Por más alegría que haya en el reencuentro evitar los abrazos, los besos y el hablar cerca del otro. Conversar claramente con los chicos de este tema, y ayudarlos incluso a poner límites cuando otro no lo haga.

- Uso de tapabocas: ayuda a no contagiarme si estoy sano y a no contagiarme si tengo el virus. Recordar que si estoy incubando o soy asintomático puedo contagiar. Algunas aclaraciones del tapaboca-nariz: debe cubrir boca y nariz todo el tiempo; si me lo bajo para hablar no sirve; si no tapa la nariz no sirve; hay que tenerlo todo el tiempo correctamente colocado; y tratar de tocarlo lo menos posible. En el caso de tener que reacomodarlo, tomarlo delicadamente de los bordes y luego lavarse las manos. Entrenar con los chicos la colación y extracción.

- Higiene de las manos: con agua y jabón o con alcohol en gel. Debemos lavarnos las manos luego de tocar una superficie u objeto que pueda haber sido tocado por otra persona. Recordar que, si una persona con COVID-19 tose sobre una superficie u objeto, el virus se depositará sobre ella. La sugerencia es no tocarse la cara y, de ser necesario hacerlo, higienizarse las manos previamente. Practicar en el hogar.

El Dr. Florio detalló que es fundamental que la pandemia no interrumpa los controles regulares que se deben hacer los chicos antes de volver al colegio y los chequeos anuales obligatorios. "Como no todo es COVID-19, antes de volver al colegio hay que revisar que todas las vacunas del calendario estén completas y, si por la irrupción de la pandemia no se pudo hacer el apto médico de ingreso escolar, sería recomendable que cada niño lo hiciera antes de retomar las clases".