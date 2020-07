Breves: Deportivas

TAPIA ESPERA POR GINÉS Esta semana, el Presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio Tapia, se reunirá con el Ministro de Salud de la Nación, Ginés González García, para avanzar con el regreso a los entrenamientos. El encuentro iba a realizarse la semana pasada, pero dado el incremento de los contagios, se decidió posponerlo. En la calle Viamonte hay optimismo de cara a esta reunión y consideran que se obtendrá el aval del gobierno nacional para que los equipos que disputan la Copa Libertadores (tiene fecha de reinicio para el 15 de septiembre) inicien el operativo retorno a las prácticas a partir del 3 de agosto (deberían comenzar por los testeos para poder confirmar el regreso al campo de juego). Si esta primera instancia se concreta, una semana después sería el turno para comenzar con este proceso para los demás equipos de Primera División y Primera Nacional. GOLES ARGENTINOS Ayer, en el inicio de la 37ª y anteúltima fecha de la Serie A de Italia, se disputaron dos encuentros y en ambos hubo festejo argentino. En primer turno, Atalanta superó 2-1 a Parma como visitante con un tanto de Alejandro "Papu" Gómez; mientras que en el segundo, Inter derrotó 2-0 como local a Napoli con un grito de Lautaro Martínez. De esta manera, el conjunto de Milan se mantuvo como escolta del campeón Juventus, con apenas un punto más que el elenco de Bergamo. Hoy se cerrará la jornada con otros ocho partidos: Lazio vs Brescia (14.30, ESPN), Sampdoria vs Milan (14.30, ESPN), Sassuolo vs Genoa, Udinese vs Lecce (14.30, Fox Sports), Hellas Verona vs SPAL, Cagliari vs Juventus (16.45, ESPN), Fiorentina vs Bologna (16.45, Fox Sports) y Torino vs Roma (16.45, ESPN). POSITIVO EN MADRID El jugador del Real Madrid, Mariano Díaz, dio positivo por coronavirus y deberá cumplir con una "cuarentena" que no le permitirá jugar ante el Manchester City por la vuelta de Octavos de Final de la Champions League el próximo 7 de agosto. El delantero, como el resto de sus compañeros, disfrutó de unos días libres después de haber ganado La Liga de España y al regreso de esas pequeñas vacaciones se le realizó el test que, finalmente, le confirmó el contagio.



Breves: Deportivas

29 de Julio de 2020

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia:

Te puede interesar