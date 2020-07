La Auténtica Defensa. Edición del miércoles, 29/jul/2020 Villa Dálmine:

NOTICIA RELACIONADA: Falleció Juan Alberto Martínez, máximo goleador de la historia de Villa Dálmine Miguel, socio futbolístico del "Beto", lo despidió ayer con emoción, al igual que otros excompañeros y simpatizantes Violetas. Ni bien se conoció la triste noticia del fallecimiento de Juan Alberto Martínez, las redes sociales se fueron llenando de mensajes de recuerdo y cariño para "el Beto". Y uno de los primeros en manifestarse públicamente fue Miguel Benítez, su gran socio futbolístico en Villa Dálmine: "Una tristeza enorme, se nos fue grande de la historia del Viola. Un compañero, un amigo de los irremplazables. Beto, te vamos a extrañar", escribió el puntero izquierdo. A Miguel, que también trabajaba en la FIAT, lo convencieron entre Sajama y Martínez para llegar a Villa Dálmine, donde conformó "un ala izquierda extraordinaria" con el Beto, tal como lo remarca Sergio Karnincic en su libro "Violeta el Corazón". En seis temporadas juntos (1975-80), destaca el historiador, tuvieron ambos números casi idénticos: Martínez convirtió 72 goles en 203 partidos y Benítez, otros 72 en 202 encuentros. "Cuando el Beto agarraba la pelota, yo salía corriendo porque sabía a dónde iba a ir su pase", le contó Miguel a Karnincic. Pero Benítez no fue el único de los excompañeros que despidió ayer a Martínez a través de las redes sociales: "Profundo dolor y tristeza. El Beto era único por su forma de ser. Gran tipo y cómo jugador, ¡un crack!", apuntó el enorme Pedro Catalano, quien custodió los tres palos del "Holanda de la C". Otro arquero como Hugo Cefo, quien compartió cuatro temporadas (1976-80) con Martínez, también lo recordó con gran cariño: "Qué tristeza, un tipo con códigos, un jugador realmente extraordinario y una mejor persona", señaló. Más acá en el tiempo todavía, Esteban Mazzeo fue compañero de ataque de los dos últimos años de Martínez en Villa Dálmine (1982-83) y fue otro que dejó su mensaje: "Triste noticia, tantos momentos compartidos querido amigo. Que brille para vos la luz que no tiene fin". Obviamente, los simpatizantes Violetas, especialmente los más experimentados, también despidieron al Beto, entre alguna que otra lágrima que se escapó con los recuerdos. "Triste noticia, fue uno de los jugadores que más me deslumbró. Lo tenía todo: gambeta, visión, era estratega, cabeceaba muy bien, llegaba siempre al área y metía para recuperar", lo resaltó Julio. "Solo los que lo disfrutamos sabemos el dolor que sentimos. Hasta siempre y muchas gracias Beto", apuntó Rubén. Mientras que otro simpatizante, pero también DT campeón con Villa Dálmine, supo sintetizar un sentimiento unánime entre quienes despidieron con tristeza y cariño a Martínez: "Los jugadores del Viola no mueren, quedan para siempre en el corazón de la gente". Y el Beto, sin dudas, supo ganarse ese lugar.



