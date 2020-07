La Auténtica Defensa. Edición del jueves, 30/jul/2020 Para Soledad Alonso el programa "Detectar" podría haber llegado antes a Campana







La Diputada Provincial de nuestra ciudad estuvo presente ayer durante el operativo que tuvo lugar en el barrio Lubo y aledaños. También dijo que los movimientos sociales de Campana no son escuchados por el municipio. "En un sólo operativo, DetectAr encontró 32 casos sospechosos de COVID 19 en nuestra ciudad… creo que eso nos dice algo: que este programa llega tarde a Campana y no es por culpa de la Nación, ni de la Provincia de Buenos Aires", dijo ayer la Diputada Provincial Soledad Alonso. Consultada en ese sentido, Alonso se explayó: "El programa DetectAr fue implementado en abril y a Campana llega a fines de julio, y en pleno pico de la pandemia, por un problema político. No se trata de que Campana fue discriminada por tener un Intendente opositor, sino todo lo contrario: tenemos un Intendente que en su afán de demostrar su independencia particularmente en este tema, resignó utilizar herramientas que siempre estuvieron a su disposición, como el DetectAr, pero no gestionó debidamente… Abella mismo reconoce que un 15% de los casos positivos en Campana fueron detectados a partir de operativos preventivos realizados por el municipio… Repito: en sólo una mañana, hoy se visitaron 400 hogares y se detectaron 32 casos sospechosos. Entonces, tenemos que preguntarnos, ¿Cuántos contagios se habrían evitado si el Intendente de Campana hubiese permitido que el programa DetectAr llegara antes a nuestra ciudad?". "También me consta, y está registrado en los medios periodísticos, que el Intendente resignó varias invitaciones a conformar un Comité de Crisis en la ciudad. Recién ahora, a cuatro meses de declarada la pandemia, parece que estaría dispuesto a conformarlo y ojalá lo haga. Me parece bien, pero está claro que tanto con el programa DetectAr, como con la formación del comité de crisis, perdimos un tiempo valioso", agregó y concluyó: "Acá, hoy también están presentes los movimientos sociales con una olla popular. Entiendo que el Municipio no los escucha debidamente, cuando son ellos quienes están desde siempre en los barrios de Campana, con sus comedores y merenderos, alcanzando un plato de comida a nuestros vecinos. Están haciendo un gran trabajo de campo en los barrios, son actores fundamentales en el abordaje territorial en plena pandemia y lo serán en la pospandemia también, sin duda alguna".

