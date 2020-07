La Auténtica Defensa. Edición del jueves, 30/jul/2020 Mujer Policía denuncia relajamiento de protocolos en el Comando Patrulla







Luego de trasladar a una mujer sospechosa de COVID-19 hasta Temperley, le dijeron que no hacía falta que se aislara de manera preventiva. "Mi compañera y yo estuvimos al menos 4 horas con la señora, en un auto", señaló la oficial Eliana López. La Oficial Eliana López pertenece a la Policía Local, pero hace cuatro años cumple servicios en el Comando Patrulla Campana, fuerza que dejó días atrás: "No me interesa trabajar en un lugar donde no le importe tu salud ni la de tu familia", señaló a La Auténtica Defensa. Según relata López, a mediados de mes, junto a una compañera y a un chofer, participó del traslado de una mujer en situación de calle hasta Temperley. "Días después, por unas compañeras, supimos que le habían realizado un hisopado preventivo y dio positivo. No sólo el Comando Patrulla nunca me lo informó oficialmente, sino que cuando llamo para avisar que iba a guardar aislamiento preventivo, me dicen que no hacía falta porque no había tomado contacto estrecho con la mujer en cuestión… y en realidad mi compañera y yo estuvimos al menos 4 horas con la señora, en un auto". Aun así, López decidió tomar los recaudos del caso y además pedir su pase a la Policía Local. "Creo que la actitud del Comando Patrulla fue por lo menos, temeraria… con tal que no falte no les importó si estaba contagiada o no. Además, pusieron en riesgo a mi hijo, y a mi abuela, a mi madre y a mis hermanas con quienes tuve contacto mientras no sabía que podría estar contagiada. Ahora, hasta no tener la certeza de que no soy positivo, no voy a volver al servicio", señaló. En ese sentido, la mujer policía dijo que ayer por la mañana no llegó a presentarse en el CIC del barrio Lubo, donde se realizaban hisopados a través del programa DetectAR, pero que la Municipalidad la pasará a buscar hoy por la mañana para trasladarla hasta el Hospital San José y realizarle el test. "Quiero que se haga visible mi caso porque las autoridades piden constantemente que tengamos cuidado, y los que nos tienen que cuidar, o sea mis superiores, no me cuidan… Que yo tenga que tomar la decisión de aislarme por mi cuenta, es el colmo", concluyó.

"Creo que la actitud del Comando Patrulla fue por lo menos, temeraria", señaló la oficial Eliana López.







Mujer Policía denuncia relajamiento de protocolos en el Comando Patrulla

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia:

Te puede interesar