Coronavirus: cuatro nuevos positivos en Campana

Así, nuestra ciudad acumula 332 casos totales, 73 de los cuales se encuentran activos. Se registraron 5.641 nuevos contagios y otras 110 muertes en el país La Secretaría de Salud municipal informó ayer cuatro nuevos contagios de coronavirus en nuestra ciudad. De esta manera, los positivos totales en Campana ascendieron a 332 desde el inicio de esta pandemia. De esa cifra acumulada, 73 casos se encuentran activos, bajo seguimiento médico; 248 se han recuperado; y 11 han fallecido, de acuerdo a la información oficial brindada por el Municipio. Según el reporte online del Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires, de los 332 casos detectados en Campana, 18 corresponden al grupo etario de 0-10 años; 20 al de 10-19 años; 64 al de 20-39 años; 82 al de 30-39 años; 68 al de 40-49 años; 38 al de 50-59 años; 19 al de 60-69 años; 12 al de 70-79 años; y 11 al de 80-89 años. EL IMPACTO EN LOS ADULTOS MAYORES Con el detalle etario del informe provincial respecto a los positivos confirmados en nuestra ciudad y tomando en cuenta las edades de los vecinos que murieron tras contagiarse de coronavirus, el 36% de los casos que se dieron en el grupo etario de 80-89 años en Campana terminaron en fallecimientos (cuatro de once totales); mientras que en el grupo de 70-79 años, ese registro es apenas inferior: el 33% (cuatro de doce). Los otros tres fallecimientos en el distrito se repartieron de la siguiente manera: uno en el grupo de 40-49 años (1,5%); otro en el de 50-59 años (2,6%); y el tercero al de 60-69 años (5,3%). En cambio, no se registraron muertes entre personas menores de 40 años. Así, el promedio de edad de las once víctimas fatales que ha acumulado la ciudad en esta pandemia es de 73 años.

DIO POSITIVO EL SECRETARIO GENERAL DE ATE ZÁRATE El campanense Fernando Pérez confirmó su contagio. El Secretario General de la Seccional Zárate de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), el campanense Fernando Pérez, confirmó que dio positivo de coronavirus a través de un comunicado que difundió el gremio ayer. En el texto, además, se informó que el vecino de nuestra ciudad está cursando la enfermedad en aislamiento domiciliario, junto a su familia y con licencia de su cargo gremial hasta el 11 de agosto. "El fin de semana tuve picos críticos de fiebre y estuve internado en la Clínica Delta. Por suerte mejoré y ya estoy de vuelta en mi casa", le contó Pérez ayer a La Auténtica Defensa. Su esposa, en tanto, también está con síntomas y, tras ser hisopada, quedó a la espera del resultado del análisis para confirmar si padece o no coronavirus.

PÉREZ ES VECINO DE NUESTRA CIUDAD. DISTRITOS VECINOS La Municipalidad de Zárate informó ayer cinco nuevos contagios y dos nuevas altas médicas, por lo que ahora cuenta con 357 casos totales: 105 de ellos se encuentran activos; 244 se han recuperado; y 8 han fallecido. A su vez, comunicó que está a la espera del resultado de 162 tests enviados a analizar. Por su parte, la Municipalidad de Escobar informó ayer 49 nuevos positivos, 17 altas médicas y una nueva muerte: un hombre de 80 años, vecino de Belén. De esta manera, Escobar llegó a 1.505 casos totales desde que comenzó la pandemia. De esa cifra, 805 se encuentran activos, 659 se han recuperado y 41 han fallecido. En tanto, en Pilar, la actualización matutina del reporte provincial le agregó 11 nuevos contagios y 21 altas médicas, por lo que los casos totales ascendían a 1.440 en dicho municipio (562 se encontraban activos, 854 se han recuperado y 24 han fallecido). Finalmente, Exaltación de la Cruz no anunció nuevos contagios y se mantuvo con 107 casos confirmados totales. De esa cifra, 42 se encuentran activos, 60 se han recuperado y 5 han fallecido.

