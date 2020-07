Incendio de pastizales en el sector isleño de Campana y Zárate

El viento se levantó al mediodía y se descontroló quemas ilegales que tuvieron lugar el martes pasado en nuestro sector de islas y también en el zarateño. El humo generado no afectó a nuestra ciudad, y mermó cuando caía la tarde. Llega esta época del año y es habitual que productores isleños recurran al fuego para limpiar extensas superficies de la isla, con el objeto de obtener pasturas tiernas una vez llegada la primavera. Vale aclarar que la actividad fue declarada ilegal en 2009 por ley sancionada en el Congreso de la Nación. Este martes alrededor del mediodía, la brisa circundante se transformó en un sostenido viento sur- sudoeste, provocando que se descontrolara la quema que tenía tugar en la isla campanense. Tenía al menos 3 focos y afectó las inmediaciones del canal Alem, a la altura de los kilómetros 92 al 98 de la Ruta 12. Por lo inaccesible del sector involucrado, Defensa Civil de Campana determinó que no se desplegaran dotaciones de Bomberos Voluntarios del cuartel 37. Pasadas las 17, cuando mermó el viento, también cedieron las llamas. Algo similar sucedió también en jurisdicción de Zárate, sobre la isla Talavera. Por la dirección del viento, las grandes columnas de humo se dirigían hacia Entre Ríos. También se informó que en ningún momento se afectó la visibilidad sobre la ruta. LA 26.562 Promulgada en diciembre de 2009, la ley 26.562 declaró la prohibición "en todo el territorio nacional toda actividad de quema que no cuente con la debida autorización expedida por la autoridad local competente, la que será otorgada en forma específica". El texto de la norma entiende por quema "toda labor de eliminación de la vegetación o residuos de vegetación mediante el uso del fuego, con el propósito de habilitar un terreno para su aprovechamiento productivo". Entre otras cuestiones, establece una multa equivalente a un valor que irá desde 50 hasta 10 mil sueldos básicos de la categoría inicial de la Administración Pública Nacional. El producido de estas multas será afectado específicamente al financiamiento de las acciones de protección ambiental de la jurisdicción correspondiente.

Eran al menos diferente 3 focos, en las inmediaciones a la altura del kilómetro 7 del canal Alem. FUERTE ACUSACIÓN Entre Ríos instalará torres de videovigilancia y solicitará al gobierno nacional una draga y más aviones hidrantes para reforzar las acciones de contención del fuego por los incendios y quema de pastizales y la situación que se registra desde este fin de semana frente a Rosario a raíz del viento en la zona. Así lo manifestó el gobernador Gustavo Bordet, quien dijo estar en permanente contacto con las autoridades nacionales y con su par santafesino, Omar Perotti, para evaluar las acciones y acordar nuevos pasos a seguir en el combate de los incendios en islas del Delta del Paraná. En ese sentido, vale recordar que el ministro de Medio Ambiente de la Nación, Juan Cabandié, acusó a la Justicia de Entre Ríos de "no actuar o ser cómplices" de la situación que afecta principalmente a la ciudad de Rosario, por el humo que proviene desde las islas en jurisdicción de Entre Ríos, donde se realiza la quema ilegal de pastizales.

Las llamas cobraron volumen pasado el mediodía del martes.

Incendio de pastizales en el sector isleño de Campana y Zárate

