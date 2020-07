La Auténtica Defensa. Edición del jueves, 30/jul/2020 Barrio Jardín de Los Pioneros vuelve a reclamar por el agua







A más de un mes que el Municipio anunciara negociaciones con ABSA, el barrio hoy no tiene empresa proveedora y tanto el tanque como las cloacas estarían sin mantenimiento. En el barrio Jardín de Los Pioneros reina la incertidumbre alrededor de la provisión de agua. Si bien por el momento el suministro no ha tenido problemas, los vecinos no sabrían a qué empresa reclamarle por el mantenimiento del tanque de agua y la desobstrucción de las cloacas, esenciales para sus condiciones de vida. Pero a la total deriva habrían quedado los nuevos habitantes del lugar, que desean hacer sus conexiones a la red de agua potable y cloacal y no pueden iniciar los trámites pertinentes. En diálogo con La Auténtica Defensa, Guillermo Ferreyra señaló que luego del anuncio de negociaciones para que ABSA asuma la concesión -efectuado por el intendente Abella hace más de un mes- en el barrio no tuvieron mayores precisiones. "Antes teníamos a la cooperativa de Los Cardales y de pronto se dijo que íbamos a pasar a tener ABSA. Pero los vecinos nuevos quieren hacer su conexión de agua y cloacas y nadie los escucha: ni el 0800 que nos pasaron de ABSA ni desde la Municipalidad", comentó Guillermo. "Además, los vecinos que ya estamos conectados no estamos teniendo mantenimiento del tanque de agua y tampoco en la red de cloacas, que se encuentra rebalsada y sin sus correspondientes tapas de protección. Cualquier niño se puede caer adentro", reclamó. A fines de junio, el intendente Abella confirmó gestiones ante distintos organismos provinciales y empresas para que la zona de Los Pioneros cuente con servicios básicos como agua y cloacas. "Tras un pedido recibido en el marco de una reunión mantenida a través de la plataforma Zoom con los vecinos de Jardín de Los Pioneros, Abella se puso al frente de las gestiones que llevarían servicios esenciales a esta zona considerada estratégica de cara al crecimiento y desarrollo de la ciudad", informó en ese momento el Municipio. Y añadía: "El jefe comunal ya mantuvo conversaciones con autoridades de ABSA para que la empresa se haga cargo de la obra de agua corriente y cloacas de Los Pioneros y, en el caso de las cloacas, de la zona de la cárcel, en el barrio Jardín de los Pioneros y en la zona donde a futuro se desarrollará el nuevo Procrear, como así también del mantenimiento de la red de agua en estos 3 lugares".



Una de las bocas de la red cloacal sin protección y con agua casi en la superficie.



