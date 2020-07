La Auténtica Defensa. Edición del jueves, 30/jul/2020 Advierten sobre estafas telefónicas con Visa y Mastercard en Campana







Llaman diciendo que necesitan la fecha de vencimiento de la tarjeta, "para enviar los plásticos nuevos". Varios vecinos de Campana fueron blanco de una estafa telefónica a través de la cual se presentan como personal de Atención al Cliente de Visa o MasterCard. "Lo sorprendente es que cuando te contactan tienen todos tus datos: te llaman por tu nombre y apellido, saben dónde vivís, el banco… todo. La historia es creíble, y por ahí caés y les das el dato que te piden", señaló una de nuestras lectoras quien si bien desconfió, no cayó en la trampa porque no tenía consigo las tarjetas. Concretamente, los estafadores solicitan la fecha de vencimiento "para enviar los plásticos nuevos". "Me llamaron dos o tres veces más, y no les di lugar. Cuando llamé al banco para averiguar si la historia era verídica me dijeron que no, y que no pase ningún dato por teléfono, y que por favor avise a todos mis conocidos. Por eso también les cuento a ustedes para que lo publiquen en el diario", concluyó.

“Te llaman por tu nombre y apellido, saben dónde vivís, el banco… todo", señaló nuestra lectora.



