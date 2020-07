La Auténtica Defensa. Edición del jueves, 30/jul/2020 Breves: Noticias de Actualidad

REFORMA JUDICIAL El presidente Alberto Fernández presentó en Casa Rosada su propuesta de reforma judicial para que los magistrados no actúen "en función del clima político", en medio de críticas a la gestión del ex mandatario Mauricio Macri en la materia y a sectores de Comodoro Py. El proyecto consiste, por un lado, en la fusión de los fueros Federal y Penal y Económico, y por otro en la creación de un Consejo Consultivo compuesto por once "juristas de reconocimiento indiscutido", que tendrá la "tarea de repensar el funcionamiento del Poder Judicial y del Ministerio Público". "Buscamos superar que el poder decisorio se concentre en un reducido número de magistrados, que tienen la capacidad de decidir en casi la totalidad de las causas con relevancia institucional y por lo tanto mediática", afirmó el mandatario nacional. En el Salón Blanco de la Casa Rosada, Fernández apuntó al gobierno de Macri y sostuvo que en esos cuatro años "el cuestionamiento a jueces que se mostraron independientes se volvió cotidiano". REUNIDOS PARA DEFINIR El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, y el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, se reunieron en la Casa de Gobierno de La Plata para analizar la situación epidemiológica y económica del AMBA y definir cómo sigue la cuarentena tras el 2 de agosto. Los mandatarios acordaron continuar el monitoreo exhaustivo y diario para luego definir los pasos a seguir, aunque no variarían demasiado de lo actual. En el encuentro, cada mandatario compartió con su par su análisis de la situación sanitaria en el AMBA y las posibles determinaciones a tomar, tanto por si continúa estable el ritmo de contagios o si crece. Ambos coincidieron en la necesidad de mantener los cuidados y tomar todas las medidas de prevención necesarias para evitar al máximo la circulación de gente y el aumento de los contagios, sobre todo teniendo en cuenta el uso del transporte público, que se mantendría exclusivo para los trabajadores esenciales. NUEVO ESQUEMA El Gobierno analizó un nuevo esquema del programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción (ATP) que eleva a dos salarios mínimos el aporte para las empresas de entretenimiento, cultura, deporte y salud y, además, abre la posibilidad de otorgar préstamos subsidiados a las empresas que hayan superado nominalmente la facturación de junio del año pasado. El esquema analizado "permite el acompañamiento de un universo mucho más amplio de empresas", un aspecto reclamado por diferentes sectores que aseguraban no poder calificar para recibir los recursos de ATP, en algunos casos porque la facturación tuvo un crecimiento interanual por efecto de la inflación y en otros porque facturar no implica necesariamente haber cobrado. A partir de ahora, habrá dos opciones de ATP: el salario complementario, en diferentes proporciones, para aquellas empresas cuya facturación en junio 2020 haya sido nominalmente inferior a la del mismo mes de 2019, y la nueva opción, un préstamo garantizado y con tasa subsidiada para la que hayan superado ese nivel de facturación. MÁS DE 9 MIL Brasil superó la barrera de los 90.000 muertos mientras que marcó un nuevo récord en la cifra de fallecimientos diarios por Covid-19 al reportar más de 1.595 muertos. Según el Ministerio de Salud, en las últimas 24 horas, el segundo país más afectado por la pandemia de Covid-19 en el mundo reportó 1.595 fallecimientos y el total acumulado alcanzó los 90.134. Cabe destacar que el récord de hoy incluye los datos de San Pablo de los últimos dos días, que no se informaron ayer, y que hoy sumó 713 decesos. Además, se contabilizaron 26.543 nuevos contagios y acumula 2.552.265, según el último balance del Consejo Nacional de Secretarías de Salud. Asimismo, el Gobierno ratificó que están haciendo todo lo posible para iniciar en diciembre la campaña de vacunación contra la enfermedad.



30 de Julio de 2020

