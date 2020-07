Casaretto se Puso al frente del Protocolo Covid en el HCD

La presidenta del Departamento Deliberativo instrumentó las medidas necesarias para cuidar a sus integrantes y, a la vez, garantizar que el cuerpo siga funcionando. "Estamos en democracia y no me hubiese gustado que el intendente gobernara solo con decretos, como pasó en Nación", expresó. La presidente del Honorable Concejo Deliberante, Marina Casaretto, lideró durante la pandemia la implementación del protocolo COVID: el objetivo prioritario fue cuidar la salud de los empleados y concejales, para en una segunda instancia garantizar la continuidad de las funciones del cuerpo legislativo. En ese sentido, la titular del HCD celebró que la labor de los concejales haya acompañado la gestión del intendente, facilitándole herramientas y recursos en estos tiempos de crisis. "Estamos en democracia y no me hubiese gustado que el intendente gobernara solo con decretos, como pasó en Nación con la parálisis que al principio de la pandemia tuvieron tanto la Cámara de Diputados como la de Senadores", expresó Casaretto en diálogo con La Auténtica Defensa. "El Concejo Deliberante tenía que seguir funcionando. Tempranamente, armamos un sistema de guardias con los secretarios de los bloques y la Presidencia, que se fueron turnando en las distintas jornadas laborales. También dispusimos que los plenarios, comisiones y cualquier tipo de reunión se realizaran en el Salón Blanco, el espacio más amplio y con mejor ventilación del HCD", precisó. Otras medidas incluyeron la separación de las bancas durante las sesiones, aprovechando el espacio cedido por la ausencia del público, la instalación dispensers de alcohol en gel, el refuerzo de la limpieza y disposición de piezas informativas con las principales medidas de prevención a seguir. Además, funcionarios municipales -entre ellos la subsecretaria de Salud, Eleonora Penovi- dieron una capacitación sobre coronavirus a todo el personal del HCD y concejales. Casaretto también impulsó las sesiones virtuales. En línea con la impronta modernizadora de las gestiones de Juntos por el Cambio, y previendo posible complicaciones en las sesiones presenciales debido a la pandemia y la rigidez de la primera cuarentena, la presidente del HCD analizó la opción de legislar a través de teleconferencia, pero hubo resistencias. "Mi intención siempre fueron sesiones presenciales, con la virtualidad como una herramienta más", señaló Casaretto. Y amplió: "Pedí que se trabajara en la posibilidad de modificar el reglamento interno y la respuesta que recibí no fue rápida. Los cambios se terminaron aprobando, aunque ya cuando la cuarentena estaba relajada". "No era un proyecto partidario, simplemente la intención de que el HCD siguiera funcionando sin complicaciones", subrayó. Por otro lado, para mantener a los vecinos cerca de la agenda institucional del HCD, la presidenta procuró mejorar la transmisión de las sesiones vía streaming (se pueden ver en YouTube) y mantener actualizadas las redes sociales con información de relevancia. "Que el Concejo Deliberante continúe funcionando durante la pandemia demuestra no solo nuestra vocación de trabajo, sino también la intención de promover un gobierno democrático y con toma transparente de decisiones", finalizó Casaretto.



Casaretto se Puso al frente del Protocolo Covid en el HCD

