La Auténtica Defensa. Edición del jueves, 30/jul/2020 Buzzini invita a repensar la Ciudad







La concejal de Juntos por el Cambio y actual presidente de la UCR Campana considera necesario "actualizar y enriquecer el plan de desarrollo estratégico local". "Ya hubo varios intentos en el pasado, y tal vez el más visible para nosotros fue "Soñar Campana", una herramienta que ya tiene 20 años, y fue gestada durante la administración de Jorge Varela. En ese plan estratégico se definieron cuestiones que pasan por fortalecer a nuestro Partido como un centro productivo y logístico de la región. No digo que haya que cambiar ese rumbo, pero sí que la pandemia vino a mostrarnos otras realidades a considerar pensando en términos de futuro", señaló Romina Buzzini. La concejal de Juntos por el Cambio y actual presidente de la UCR Campana considera necesario "actualizar y enriquecer el Plan de Desarrollo Estratégico local, de manera tal que sea una hoja de ruta para quienes ejercen y van a ejercer un mandato… está cada vez más claro que si bien tenemos una matriz industrial, no podemos quedarnos en seguir creciendo sin una planificación básica que defina qué queremos, hacia dónde ir… tiene que haber un hilo conductor que trascienda las administraciones. Ese hilo hoy no lo veo", reflexionó. "Un ejemplo concreto, pasa por el eje Av. Rocca y el corredor entre la costanera, la plaza de las carretas, y el barrio Dalmine que se empezó a definir durante la gestión anterior del Intendente Abella. Yo acompaño esa idea, por ejemplo, y está asociada a una matriz turística vinculada, también, a todo lo que pueda generar el Parque Nacional Ciervo de los Pantanos, y eventualmente, por asociación, en nuestro Delta. Pero ese tipo de visiones, no pueden ser generadas desde el Ejecutivo de turno y nada más. Tienen que ser fruto de una mirada de largo plazo que cuente con acuerdos mínimos. Campana no ha dejado de crecer, pero le falta desarrollo. Claro está, siempre la coyuntura nos pone en emergencia, hoy más que nunca con la pandemia, pero gobernar no pasa sólo por ser el mejor administrador posible de lo que me toca. También pasa por pensar a futuro, tratar de anticiparme. Creo que el diálogo y las diferentes miradas siempre enriquecen el panorama, incluso el político. Y eso es un déficit que aquellos quienes tenemos un mandato y aquellos que aspiran a uno, tenemos que mejorar", concluyó.

Buzzini invita a repensar la Ciudad

